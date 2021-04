W ramach kontraktu zawartego z NASA, SpaceX będzie musiał wykonać kilkanaście testów, aby upewnić się, że Starship jest bezpiecznym rozwiązaniem. Przewidują one między innymi operację tankowania na orbicie, lotu na orbitę Księżyca oraz bezzałogowego lądowania. Kulminacyjnym momentem będzie natomiast pierwsze od 50 lat lądowanie na Srebrnym Globie z dwuosobową załogą, która pozostanie tam przez tydzień. Wszelkie kolejne załogowe loty będą przedmiotem ewentualnych kolejnych kontraktów.

NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp

— SpaceX (@SpaceX) April 16, 2021