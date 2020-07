Masz NAS Lenovo lub Iomega? Sprawdź czy nie padłeś ofiarą ataku hakerów

Generalnie od dawna każdy z producentów urządzeń NAS wyjaśnia podstawowe sposoby zabezpieczenia i zasady, jakimi warto się kierować korzystając z takich sprzętów. Zawsze warto zaktualizować oprogramowanie NAS-a do najnowszej wersji i jeśli to możliwe, jak najczęściej korzystać z dodatkowego konta z uprawnieniami admina z odpowiednio silnym hasłem. Tu zasady są standardowe dla wszystkich haseł, warto rozważyć zarówno cyfry, jak i znaki specjalne. Oczywiście unikać banałów typu admin czy 12345 – o nieustawieniu hasła w ogóle nawet nie warto wspominać.

Ataki ransomware prowadzone są najczęściej na portach 8080, a to dlatego, że jest on ustawiany domyślnie – nie zaszkodzi więc zmiana portu na jakiś niestandardowy. Warto też zwrócić uwagę na sam proces logowania i wykorzystanie bezpiecznego połączenia HTTPS z szyfrowaniem SSL, a przy okazji wyłączyć w ogóle opcję logowania bez SSL. Niektóre systemy pozwalają również na wykorzystanie dwupoziomowej weryfikacji do logowania, to niezależnie od urządzenia czy usługi zawsze jest dobry sposób by jeszcze lepiej zabezpieczyć konto. Nie zaszkodzi również automatyczne blokowanie nieznanych adresów IP tak jak i korzystać na NAS-ie w oprogramowania antywirusowego, choćby dlatego żeby samemu czegoś szkodliwego przypadkiem tam nie wrzucić. Od siebie dodam, że warto się też zastanowić jakie dane przechowujemy na urządzeniach podpiętych do sieci. Ogólna zasada mówiąca o tym, że niektóre pliki warto trzymać w miejscach od sieci odłączonych to chyba najlepszy sposób na to, by nie dostały się w żadne niepowołane – przypadkowe, czy też nieprzypadkowe ręce.

