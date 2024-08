"Napoleon" w reżyserii Ridley'a Scotta to zrealizowana z ogromnym rozmachem opowieść o życiu i karierze Napoleona Bonaparte. Produkcja skupia się na jego błyskawicznym awansie od młodego oficera do cesarza Francji, a także na burzliwej relacji z żoną, Józefiną. Film ukazuje kluczowe bitwy, takie jak Austerlitz i Waterloo, a także polityczne intrygi, które towarzyszyły jego rządom.

Budżet produkcji wyniósł od 130 do 200 milionów dolarów, co czyni go jednym z najdroższych filmów historycznych - wysokie koszty produkcji były uzasadnione spektakularnymi scenami bitewnymi i dbałością o detale historyczne. Film zarobił na całym świecie około 221 milionów dolarów, z czego 61,5 miliona pochodziło z rynku amerykańskiego, a reszta z międzynarodowych. Mimo imponujących scen bitewnych i znakomitych kreacji aktorskich, film spotkał się z mieszanymi recenzjami. Recenzenci chwalili widowiskowość i realizm bitew, ale zwracali uwagę na pewne historyczne nieścisłości i nierówną narrację. Komercyjnie film nie wypadł też zbyt korzystnie - spodziewano się zdecydowanie większych przychodów z biletów.

Napoleon - wersja reżyserska. Ile trwa? Gdzie obejrzeć?

Wersję reżyserską "Napoleona" można obejrzeć wyłącznie na platformie Apple TV+ w ramach abonamentu. Rozszerzona wersja filmu jest dłuższa o 48 minut, co daje łączny czas trwania 204 minut i zawiera dodatkowe sceny, które pogłębiają relację Napoleona z Józefiną oraz ukazują więcej szczegółów z jego życia prywatnego i politycznego. Pomimo, że wcześniej mówiło się o czasie trwania sięgającym 4 godzin, to dziś wiemy, że należy przygotować się na seans trwający 3 godziny i 24 minuty. W roli Napoleona występuje Joaquin Phoenix, a jego żonę Józefinę gra Vanessa Kirby. W filmie pojawiają się także Tahar Rahim jako Paul Barras, Rupert Everett jako Książę Wellington oraz Mark Bonnar jako Junot.