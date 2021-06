Bonusy za cykliczne doładowania konta w ofercie na kartę, to sposób operatorów na utrzymanie klientów pod swoimi skrzydłami, którzy to lubią zmieniać często oferty. Wprowadził je już dawno Orange, ma je też Plus i T-Mobile. W Heayh pojawiły się po raz pierwszy i to nie byle jakie, do tego w atrakcyjnej cenie.

Przy okazji postanowiłem sprawdzić oferty na kartę u pozostałych operatorów i zebrać wszystkie te, który mają w pakiecie transfer danych z minimum 50 GB w miesiącu.

Największy transfer danych w ofercie na kartę w zasięgu sieci Orange

W ofercie na kartę w Orange, trzeba się trochę nagimnastykować, by uzyskać 50 GB transferu danych w miesiącu. W pierwszej kolejności musimy dwa razy doładować online konto – raz kwotą 30 zł i drugi raz 10 zł. Za te doładowania otrzymamy łącznie 20 GB + 10 GB za dwa doładowania online.