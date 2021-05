Największe hity PlayStation dorobią się gier na smartfony

Sony chce przedstawić swoje marki szerszej publiczności – dlatego zaserwuje je w formie mobilnych gier

Gry na smartfony z markami Sony nie są czymś 100% nowym. Bo przecież już pięć lat temu na mobile pojawiło się chociażby Uncharted: Fortune Hunter, które pozwoliło trafić Nathanowi Drake’owi do szerszej publiczności. Ale to był jednorazowy wyskok, a teraz mielibyśmy zobaczyć ich znacznie więcej. Daje to nadzieję, że będą też bardziej przemyślane i… po prostu lepsze ;-)

W Polsce może to nie jest tak widoczne, ale w Japonii — gdzie PlayStation stale rywalizuje właściwie tylko z Nintendo i smartfonami — to może być ogromna zmiana i ogromny krok naprzód. Biorąc pod uwagę jak popularne są tam gry mobilne i to, że wszyscy zagrywają się na swoich smartfonach, wydaje się to naturalnym krokiem. To niewątpliwie fajny krok — podobnie zresztą, jak gry z PlayStation na PC, których stale przybywa. Oby tylko Sony zadbało o możliwie najlepsze przygotowanie, by skutek nie był odwrotny od zamierzonego.

