Najważniejsza usługa, którą trzeba mieć w domu

Internet nie jest już tylko ciekawostką i rozrywką, do której zaglądamy w wolnym czasie czy dlatego, by się odprężyć. Stał się narzędziem, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia. To tutaj robimy zakupy, szukamy informacji, za jego pośrednictwem kontaktujemy się z rodziną i przyjaciółmi czy zdobywamy wiedzę. Dla wielu jest on także narzędziem pracy. Pandemia zmusiła do pracy i nauki zdalnej, które bez dostępu do wysokiej jakości łącza internetowego są właściwie niemożliwe.

W pierwszych dniach po światowym lockdownie statystyki związane z obciążeniem sieci porażały. Giganci ograniczali swoje usługi jak tylko się dało (stąd, m.in. gorsza jakość multimediów w serwisach streamingowych), a operatorzy internetowi informowali o dużo większym niż dotychczas ruchu. W sieci stacjonarnego internetu Orange był to wzrost na poziomie 40 procent — wszystko z dnia na dzień. Dla części użytkowników przeskok ten był naturalny, inni odkrywali wówczas nowe światy. Praca zdalna i zamknięcie w domu wykształciło w nich nowe nawyki. Na efekty nie trzeba było długo czekać: 72% Polaków już teraz deklaruje, że nawet kiedy będą mogli wrócić do klasycznych zakupów bez obawy o zdrowie swoje i swoich najbliższych — nie planują rezygnować z kupowania w sieci*. I mam tu na myśli te produkty, które do tej pory kupowali stacjonarnie.