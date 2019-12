Samsung Galaxy A01 z ekranem Infinity-V

Galaxy A01 przypomina nieco smartfony z serii Android One, które w założeniu mają być przystępnymi cenowo modelami dla krajów rozwijających się. Produkt firmowany logo Samsunga również w pierwszej kolejności powinien pojawić się w Indiach, a później być może również na innych rynkach. Ma już na starcie zostać wyposażony w system Android 10, ośmiordzeniowy procesor (4 rdzenie taktowane zegarem 1,95 GHz i cztery wolniejsze pracujące z zegarem 1,45 GHz), a do tego aż 6 lub w opcji 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. To dosyć nieoczekiwane, bo według plotek sprzed miesiąca, RAMu miało być zaledwie 2 GB, a pamięci na dane tylko 16 GB.