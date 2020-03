Zwykle nasze zestawienia i porównania tworzymy dla najtańszych nielimitowanych ofert czy z największą paczką danych, itp. Teraz przygotowałem dla Was zestawienie ofert najtańszych, ale bez dodatkowego kryterium. Przyda się osobom, którym nie zależy na nielimitowanych rozmowach czy wiadomościach czy dużych transferach danych do swojego telefonu.

Oczywiście w takim przypadku można zdecydować się na którąś z ofert na kartę i korzystać z niej tylko w ramach doładowań, ale to też często kłopot. Wygodniej jest aktywować sobie jakiś odnawialny plan miesięczny w ofercie na kartę lub w abonamencie, ale najlepiej z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Najtańsza oferta w Lycamobile

Operator Lycamobile ma dwa plany w ofercie na kartę za 10 zł. Pierwszy zawiera pakiet 100 minuty do wszystkich, 100 SMS-ów oraz transfer danych 1 GB (z kumulowaniem niewykorzystanego transferu) do wykorzystania w kraju lub w roamingu UE. Drugi pakiet również kosztuje 10 zł, jest już bez SMS-ów i transferu danych, ale ma nielimitowane rozmowy wewnątrz sieci i 130 minut poza sieć Lycamobile.

Najtańsza oferta w OTVARTA

Otvarta ma jeden plan w cenie do 10 zł. Jest nawet taniej niż w Lycamobile, ale mamy tu mniejszy pakiet rozmów. Za 7,99 zł miesięcznie możemy korzystać z pakietu 60 minut na rozmowy z numerami stacjonarnymi i komórkowymi w kraju, z płatnych SMS-ów oraz z 2 GB transferu danych.

Najtańsza oferta w Virgin Mobile

W ofercie Virgin Mobile znajdziemy dwa plany w cenie do 10 zł. Pierwszy kosztuje zaledwie 3 zł miesięcznie i zawiera 300 MB transferu danych, 30 SMS-ów oraz 30 minut na rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi. Drugi z planów kosztuje 9 zł, w jego ramach możemy przez miesiąc korzystać z 1 GB transferu danych, 300 SMS-ów i z 300 minut na rozmowy do wszystkich w kraju.

Podsumowanie w tabelce

Oferta Lycamobile I Lycamobile II Otvarta Virgin Mobile I Virgin Mobile I Rozmowy komórkowe i stacjonarne 100 minut 130 minut 60 minut 30 minut 300 minut Rozmowy w sieci Jak wyżej nielimitowane nielimitowane Jak wyżej Jak wyżej Wiadomości SMS 100 SMS-ów płatne płatne 30 SMS-ów 300 SMS-ów Transfer danych 1 GB płatne 2 GB 300 MB 1 GB Abonament 10,00 zł 10,00 zł 7,99 zł 3,00 zł 9,00 zł

Najtańsza oferta należy do Virgin Mobile za 3 zł, ale też zawiera najmniej. Jednocześnie najwięcej dostaniemy również w Virgin Mobile w planie za 9 zł.

Na początku wspominałem, że można skorzystać również tutaj ze zwykłej oferty na kartę u któregokolwiek operatora (włączyć RWK i doładowywać je co miesiąc kwotą 10 zł), co jest w moim odczuciu niewygodne i generalnie taka opcja przeznaczona jest raczej dla osób polujących na bonusowe gigabajty za doładowania. Wtedy opłaca się doładować konto co miesiąc kwotą co najmniej 20 do 30 zł. W przypadku kwoty do 10 zł możemy liczyć na bonusy rzędu 4 do 5 GB, ale ważnych tylko kilka dni i trzeba pamiętać o wyłączeniu transferu danych, by nam nic nie zeszło z doładowanych środków. Więc w przypadku oczekiwanych kosztów miesięcznych do 10 zł lepiej i wygodniej skorzystać z gotowych pakietów miesięcznych lub z abonamentu bez zobowiązania na stałą miesięczną kwotę do zapłaty.