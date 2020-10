Pierwszy z brzegu pakiet za 20 zł, to nielimitowane rozmowy do wszystkich, nielimitowane SMS-y i aż 35 GB transferu danych. Do tego kumulacja niewykorzystanych GB i pakiet transferu w roamingu UE.

Pozostali operatorzy w Polsce maksymalnie dają 30 GB w zbliżonej cenie, z wyjątkiem Orange na kartę, gdzie za doładowanie online można zebrać łącznie 35 GB, ale za 30 zł miesięcznie. Plus na kartę 30 GB za 30 zł, a2mobile – 30 GB za 29,90 zł, Lajt Mobile – 30 GB za 19,99 zł, Mobile Vikings – 30 GB za 35 zł, wspomniane Premium Mobile – 30 GB za 29,70 zł, Otvarta – 31 GB za 28,99 zł, Virgin Mobile – 30 GB za 39 zł, Orange Flex – 30 GB za 30 zł, Nju Mobile 30 GB, ale dopiero po dwóch latach i za 29 zł.

Już nie patrząc na te dwa najdroższe pakiety, które też wyglądają dobrze, jeśli ktoś potrzebuje takich dużych transferów, zobaczmy jeszcze na tytułowy pakiet z 50 GB transferu danych. Do niedawna najtańszą opcją na 50 GB transferu danych miał Orange na kartę, za 30 zł można było zgromadzić taki limit z promocją dodatkowego bonusu za doładowanie online. Promocja ta już wygasła, teraz najtaniej 50 GB aktywujecie sobie online w Lycamobile i to za jedyne 25 zł.

Jedyną różnicą w Lycamobile w porównaniu z wymienionymi ofertami jest brak nielimitowanych MMS-ów w ich pakietach, no ale przy tak dużych paczkach danych da się je chyba z powodzeniem zastąpić jakimś komunikatorem. Do tego na korzyść Lycamobile przemawia kumulacja danych, aplikacja mobilna czy roaming w UE.

Stock Image from Depositphotos.