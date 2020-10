Najszybszy i najprostszy kalkulator OC od Beesafe? Nowa marka ubezpieczeniowa stawia wyłącznie na cyfrowe rozwiązania

Masz dość długich i nudnych formularzy? W Beesafe wystarczy wpisać numer rejestracyjny auta, datę jego produkcji oraz datę urodzin, by w ciągu kilku sekund kalkulator OC/AC przedstawił wiążącą ofertę ubezpieczenia. To najszybszy i najbardziej przyjazny kalkulator ubezpieczenia w sieci. Finalizacja zamówienia ubezpieczenia trwa tylko kilka minut dłużej. Przekonaj się, jakie to łatwe na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/.

Trzy razy “P” – prostota, przejrzystość i przyjemność

Za pomocą kalkulatora Beesafe można dokonać także bezpośredniego zakupu ubezpieczenia online. – Zależy nam na tym, aby cały proces kalkulacji składki ubezpieczeniowej wraz z finalizacją zakupu polisy, kojarzony był przede wszystkim z prostotą, przejrzystością i przyjemnością – dodaje Rafał Mosionek.

Nowe technologie i cyfrowe rozwiązania, na które stawia Beesafe mają spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ci, dla których cyfrowa sprzedaż ubezpieczeń to za mało, mogą skorzystać z pełnej likwidacji szkód online. Dla maksymalnego uproszczenia procesu, Beesafe wykorzystuje narzędzia opierające się na zaawansowanej analityce. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz wdrożonemu certyfikatowi SSL, klient może być pewien, że dane przekazane w procesie kalkulacji nie zostają udostępnione innym podmiotom, a wszystkie płatności online są chronione.

Ubezpieczenie to nie wszystko. Jest coś dla wymagających klientów

Łatwość i szybkość kalkulacji czy likwidacja szkód online to dopiero początek unikalnych cech, na które pozycjonuje się nowa marka. To, na co Beesafe zwraca szczególną uwagę to fakt, że przedstawiona cena jest wiążąca – nie zmienia się ona w kolejnych etapach finalizowania zakupu.

Oprócz klasycznej ochrony odpowiedzialności cywilnej, właściciele pojazdów mogą także wybrać szereg opcjonalnych usług. W ofercie Beesafe znajdziemy między innymi pakiet “Wygodny kierowca”, który gwarantuje wsparcie w różnego rodzaju czynnościach związanych z utrzymaniem samochodu. Wizyta u mechanika czy lakiernika, a nawet przegląd techniczny auta – okazuje się, że teraz wszystko to możemy zlecić w ramach wykupionego dodatku, a usługa wykonana zostanie w modelu door-to-door. Poza tym w ofercie Beesafe znajdziemy także ubezpieczenie opon czy szyb, wsparcie prawne czy „Ubezpieczenia miejskie”, które dedykowane jest osobom poruszającym się rowerem czy hulajnogą – także elektryczną.

Ubezpieczenie komunikacyjne Beesafe można kupić na stronie https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ korzystając zarówno z komputera stacjonarnego czy urządzenia mobilnego. Jeśli model cyfrowej dystrybucji ubezpieczeń sprawdzi się w Polsce, projekt zostanie rozszerzony na inne rynki, na których obecna jest grupa VIG.