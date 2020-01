Filmy dzięki którym wasz monday faktycznie stanie się blue. Najsmutniejsze produkcje z VOD

Czy najsmutniejszy dzień w roku może być jeszcze bardziej dobijający? No pewnie, że tak!

Ach, Blue Monday. Dla niektórych to powód do jeszcze większego smutku, dla innych głupkowaty chwyt marketingowy. Wielu ma jednak tak, że po prostu czasem chciałoby się posmucić. Przychodzi taki dzień, w którym czujemy się nijacy i chcemy móc się obijać, słuchać smutnej muzyki, pić gorzką kawę i patrzeć na szarą rzeczywistość za oknem. Żeby jednak nie sterczeć tam cały dzień, na wieczór można przygotować sobie jakichś film. Równie smutny jak ten cały dzień, żeby do reszty już zapaść się w beznadzieję. Ale nie martwcie się, bo jutro będzie lepiej! Zanim to jednak nastąpi, podzielcie się swoimi ulubionymi filmami do płaczu. Sama chętnie siorbnę parę razy przed ekranem.

Blue Monday? Nie mówcie mi kiedy mam się czuć najgorzej!

A.I. Sztuczna inteligencja

Dostępny na: Netflix

XXI wiek. Zasoby naturalne wyczerpują się w zastraszającym tempie, a Ziemi grozi zagłada. Znaczną część jej mieszkańców stanowią roboty, które w wyglądzie zewnętrznym niczym nie różnią się od ludzi. Jednym z powstałych androidów jest mały chłopiec. Wraz z nim wyruszamy w emocjonalną podróż, w której staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy może być czymś więcej niż tylko maszyną. Czy naprawdę kocha i czy ktoś jest w stanie pokochać jego. Podobno osoby, których nie wzrusza ten film same należą do dziwnego rodzaju robotów.

Chłopiec w pasiastej piżamie

Dostępny na: Amazon Prime Video

Opowieść o obozie koncentracyjnym raczej nikomu nie poprawi humoru. A spojrzenie na wszystko oczami dziecka? Smutniej się już nie da! Film opowiada o dwóch chłopcach. Jeden z nich jest snem niemieckiego oficera, drugi – więźniem za kolczastym ogrodzeniem. Między chłopcami, jak łatwo się domyślić, nawiązuje się ciepła i piękna nic przyjaźni. W tych smutnych i brutalnych czasach jednak bardzo trudno o dobre zakończenie.

Gdyby ulica Bale umiała mówić

Dostępny na: HBO GO

Młoda Tish kocha Fonny’ego nad życie. Na szczęście z wzajemnością. Zostają jednak rozdzieleni, gdy Fonny trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pewnej Portorykance. Chłopak ma wprawdzie alibi, ale zdaje się być wręcz zanikać w oczach policji przez jego kolor skóry. Miłość trwa jednak nadal. Para spodziewa się dziecka. Rodziny młodych walczą z całych sił, aby ocalić Fonnego od więzienia i dać im szansę na miłość. Nic jednak nie jest takie proste, gdy jest się niepożądanym obywatelem wobec systemu.

Pamiętnik

Dostępny na: Netflix

Coś dla fanów historii miłosnych. To opowieść o dwójce kochanków, których drogi w pewnym momencie niestety się rozeszły. Oboje przeżywają własne życia po swojemu aż do momentu ponownego spotkania. Lata przerwy potrafią jednak wiele zmienić i nie każda para jest w stanie to przetrwać. Pamiętnik pokazuje wzloty i upadki miłości, kierując się może i prostymi schematami wzbudzania w widzu emocji, ale za to robiąc to perfekcyjnie.

Pokuta

Dostępny na: Amazon Prime Video

Opowieść osadzona w latach 30. Młoda, obiecująca pisarka, jej starsza siostra, syn służącego oraz fatalna pomyłka. W pewnym momencie bohaterka zakłada, że historia o zgwałconej kuzynce na pewno ma coś wspólnego z rzeczonym służącym. Młody człowiek zostaje wtrącony, wbrew protestom ukochanej siostry, do więzienia, a następnie wysłany do Francji, gdzie bierze udział w bitwie pod Dunkierką. Po latach, sprawy między poróżnionymi członkami rodziny powoli się wyjaśniają.

Zakochany bez pamięci

Dostępny na: Netflix

Opowieść o mężczyźnie, który odkrywa, że jego ukochana po rozpadzie związku poddała się eksperymentalnemu zabiegowi, który polega na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym. On chce zrobić dokładnie to samo. W międzyczasie uświadamia sobie jednak, że wciąż ją kocha. Wszystko od razu robi się dużo bardziej skompilowane. To jedna z tych opowieści o miłości, która potrafi poruszyć najtwardsze serca.