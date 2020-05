Netflix królem popularności wśród VOD, a HBO wciąż śpi

Na drugim i trzecim miejscu pojawiły się tvp.pl-vod i player.pl. Pierwszy z serwisów zanotował 3,69 mln użytkowników i 46,71 mln odsłon, drugi 3,64 mln widzów i 72,18 mln odsłon. Co ciekawe, dla Playera to spadek względem zeszłego miesiąca (3,85 mln użytkowników i 74,73 mln odsłon). W marcu VOD od TVP znalazło się na pozycji czwartej. Tym razem wygryzło z miejsca drugiego vod.pl, spychając je na czwarte miejsce właśnie. TVP w zeszłym miesiącu odnotowało 3,25 mln użytkoników i 45,9 mln odsłon. Wzrost może nie jest ogromny, ale wystarczył, aby jakkolwiek zblizyć się do lidera rankingu. Warto również dodać, że HBO GO straciło 929 tys. użytkowników i 6,91 mln odsłon względem zeszłego miesiąca.

Obejrzałem kilka filmów i kilka seriali jednego dnia na telefonie. To jest 2020 rok?

W aplikacjach mobilnych sprawa ma się nieco inaczej. Królem oczywiście również jest Netflix, który wciąż pnie się w górę. Za nim uplasował się Player, a na trzecim miejscu… HBO GO. Nie zmienia to jednak faktu, że to wciąż spadek o 162,6 tysięcy. Wśród aplikacji wielkich zawirowań nie ma. Netflix i Player twardo trzymają się na szycie, oferując jednocześnie najwyższy poziom usługi. Nie od dziś wiadomo, że aplikacje HBO czy na przykład Ipli pozostawiają wiele do życzenia. Póki nie przejdą gruntownego remontu, nie mają szans z liderami.

Prime Video na telewizorze nareszcie wygląda i działa jak należy. Czekaliśmy zbyt długo

Netflix wyrobił sobie w Polsce bardzo silną markę, stając się wręcz synonimem platformy VOD. Samo zagrożenie jego pozycji jest bardzo trudne, nie mówiąc już o faktycznym przebiciu go wynikami. Gra nie jest jeszcze skończona, inne serwisy wciąż mają szansę. Kto wie, może prawdziwym konkurentem okaże się Disney+, gdy wreszcie pojawi się na naszym rodzimym rynku?

Źródło: Wirtualne Media