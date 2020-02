Najpopularniejsze VOD w Polsce

TVP i Onet mają powody do zadowolenia

Nie jest to jednak zjawisko-niespodzianka, a tego nie powiem o lokatach numer dwa i trzy w rankingu Gemiusa. Niemałym zaskoczeniem jest dla mnie to, jak popularne w naszym kraju są VOD od TVP (2,8 mln) oraz Onetu VOD.pl (3,6 mln). Pierwszy z nich to przede wszystkim aktualne i archiwalne produkcje Telewizji Polskiej, natomiast drugi to połączenie własnej oferty (wypożyczalnia m. in. hitów Disney’a) oraz agregatora treści z innych VOD (Player, Ipla, HBO). Jak widać takie modele sprawdzają się doskonale. Player.pl (2,5 mln), HBO GO (2,4 mln) czy Ipla są nieco niżej w zestawieniu, ale dwa pierwsze z serwisów mogą pod względem liczby widzów starać się o nawiązanie walki z czołówką, podczas gdy Ipla (1,1 mln) ma jeszcze sporo do nadrobienia. Bardzo interesująca jest kolumna z czasem spędzonym w serwisie, według Gemiusa, bo tutaj wyraźnie przoduje VOD TVP.

Na urządzeniach mobilnych Netflix nie ma sobie równych

Spoglądając jednak na rynek aplikacji mobilnych, Netflix nie ma sobie równych. Blisko 2,5 mln użytkowników i przewaga sięgająca 1,6 mln widzów nad drugim HBO GO pokazuje, że jakość i dostępność serwisu w mobilnym wydaniu ma przeogromne znaczenie. Nic w tym dziwnego, skoro pod względem technologicznym Netflix wyprzedza wszystkie pozostałe dostępne w Polsce serwisy. Mając za sobą spotkanie ze wszystkimi polskimi usługami oraz wieloma zagranicznymi jestem skłonny napisać, że tylko istniejące od niedawna Disney+ może być porównywane do Netfliksa w kwestii aplikacji mobilnych. Nigdzie indziej nie uświadczymy takich dogodności i takiej niezawodności.

Polski rynek VOD dla Polaków

Polski rynek VOD jest dość specyficzny. Uwielbiamy lokalne produkcje, a tych najwięcej jest na polskich serwisach. Netflix w dalszym ciągu postrzegany jest jako prawdziwa marka i prawdopodobnie uznawany jest za najbardziej wszechstronną oraz uniwersalną platformę, ale prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł operować bez oddechu regionalnej konkurencji na swoich plecach. Co prawda w przygotowaniu są kolejne polskie produkcje, w tym serial „W głębi lasu”, a katalog zapełnia się rodzimymi filmami (jak ostatnio „Pomiędzy słowami”, a wkrótce „7 uczuć”), ale do rozmachu lokalnych stacji i serwisów jest mu jeszcze całkiem daleko.

Tabele: Wirtualnemedia.pl