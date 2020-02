Ciągłe doniesieni o tym, że iPhone XR i iPhone 11 to najpopularniejsze smartfony na świecie nie są wcale przesadzone. Nie oznacza to jednak, że absolutnie wszędzie zajmują najwyższe miejsca i to do Apple należy największa część rynku. Powiem więcej, równie świetnie radzi sobie na całym świecie Samsung, zgarniając największe kawałki smartfonowego tortu. Jest jednak jeden rejon, w którym ani jedna, ani druga firma nie ma nic do gadania, ale po kolei. Zapraszam do zapoznania się z badaniami Counterpoint Research.

Sprzedaż smartfonów w Europie. Samsung górą

Zaczynamy od naszego kontynentu, który został całkowicie zdominowany przez Samsunga i Apple. Najpopularniejszym smartfonem nie okazuje się wcale iPhone czy nawet któryś z Samsungów Galaxy S, ale Samsung Galaxy A50. Nie jest to na pewno urządzenie idealne, również w swojej półce cenowej, ale firma włożyła dużo pracy w jego odpowiednią promocję, swoje zrobiły też pewnie obniżki. Za nim uplasowały się iPhone XR, iPhone 11, ostatnie dwa miejsca z top 5 to natomiast Samsung Galaxy A10 i A40. Niezły rozstrzał cenowy między Samsungami, a iPhonami, prawda?

Ameryka Północna całkowicie w rękach Apple

Zaskoczeni? Chyba nie. Sam pytałem ostatnio koleżanki mieszkającej w USA od 15 lat jakie są u nich najpopularniejsze smartfony. Bez wahania wskazała Apple i Samsunga, o Xiaomi w ogóle nigdy nie słysząc. I potwierdza to rzeczony raport – wszystkie 5 miejsc dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Kolejno są to iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8, iPhone 11 Pro Max i iPhone XS Max.

Chiny tylko z chińskimi firmami

Tu też nie ma zaskoczenia. W Chinach rządził w 2019 roku Oppo A5, za nim Oppo A9, Później Vivo93 i Vivo93s, na piątym miejscu natomiast Huawei P30. Ciekawe, czy na tym rynku Huawei podskoczy w przyszłym roku wyżej z tego samego powodu, z którego w innych rejonach świata będzie spadać. Chodzi oczywiście o HMS i uniezależnianie się od amerykańskich aplikacji na rzecz autorskich – chińskich rozwiązań. Tu widać też jaką potęgą na tamtejszym rynku jest Oppo, które póki co nie zdobyło szturmem naszego kraju tak, jak robi to właśnie Xiaomi. A Xiaomi nie ma w top 5 w Chinach.