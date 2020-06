Jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, klienci nadal kupują smartfony u operatorów, więc przyjrzymy się u każdego z nich cenom najpopularniejszych obecnie modeli.

Jakie są najpopularniejsze smartfony 2020 roku? Przy ich wyborze postanowiłem kierować się najpopularniejszymi modelami w wyszukiwaniach Ceneo, z uwagi na to, iż pokrywają się z danymi o sprzedaży smartfonów w I kwartale 2020 roku. Zarówno jeśli chodzi o smartfony z Androidem:

Jak i z danymi o sprzedaży uwzględniającymi smartfony z iOS na pokładzie:

Jest tylko jedna istotna różnica, Polacy bardziej cenią sobie Samsunga Galaxy S10 niż, jak pokazują to globalne dane – Samsunga Galaxy S20.

Kolejność pod względem sprzedaży smartfonów w Polsce jest następująca – Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple i Lenovo, wybierzemy więc po jednym najpopularniejszym modelu tych marek w porównywarce Ceneo.

Zaczynamy od operatora Orange i sprawdzimy u niego ceny tych modeli w głównym abonamencie za 55 zł – Plan Mobilny 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych.

Cena Samsunga Galaxy S10 128 GB w abonamencie Orange

Samsung Galaxy S10 128 GB w Orange aktualnie dostępny jest na start za 0 zł i później w 24 ratach po 115,01 zł, co za sam sprzęt daje nam koszt po dwóch latach na poziomie 2 760,24‬ zł.

Co jeśli już korzystamy z jakiegoś abonamentu czy oferty na kartę u któregoś z operatorów? Możemy go kupić w sklepie za gotówkę lub na raty. Zwykle sprawdzamy ceny w sklepie EURO, gdzie można kupić tego smartfona za 3 299 zł lub w 10 ratach 0% po 329,90 zł, ale tym razem wychodzi on taniej w 20 ratach 0% u tego samego operatora – 20 x 147,45 zł, co daje końcowy koszt 2 949 zł.

Samsung Galaxy S10 128 GB Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 115,01 zł 24 50,00 zł 4 130,24 zł Orange na raty 0,00 zł 0,00 zł 147,45 zł 20 0,00 zł 2 949,00 zł Sklep na raty 0,00 zł 0,00 zł 329,90 zł 10 0,00 zł 3 299,00 zł

Najtaniej samego smartfona kupicie w abonamencie Orange, a do opcji sklepowej czy rat w Orange musicie doliczyć dwuletni koszt oferty, z której aktualnie sami korzystacie.

Cena Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB w abonamencie Orange

Najpopularniejszy obecnie model smartfona w wyszukiwaniach – Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB, w Orange dostępny jest za 0 zł na start i w 24 ratach po 32 zł, co daje za sam sprzęt koszt 768 zł. Ten sam model kupicie w EURO za 899 zł lub w 50 ratach 0% po 17,98 zł, a w ratach 0% w Orange – 20 x 39,95, co daje 799 zł, czyli nieco drożej niż w abonamencie.

Xiaomi Redmi Note 8T 64 GB Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 32,00 zł 24 50,00 zł 2 138,00 zł Orange na raty 0,00 zł 0,00 zł 39,95 zł 20 0,00 zł 799,00 zł Sklep na raty 0,00 zł 0,00 zł 17,98 zł 50 0,00 zł 899,00 zł

Cena Huawei P30 Pro 128 GB w abonamencie Orange

Ze smartfonów Huawei najpopularniejszy jest P30 Pro 128 GB, w Orange kupicie go w 24 ratach po 110 zł, co w końcowym rozrachunku wyniesie Was 2 640 zł. W EURO jest na niego aktualnie obniżka ceny z 2 799 do 2 599 w gotówce lub 50 ratach po 55,98 zł. Z kolei w ratach w Orange – 139,95 x 20, co również daje 2 799 zł. Najkorzystniej więc, wychodzi on aktualnie w EURO, jeśli kupujecie w gotówce albo w abonamencie Orange, jeśli chcecie jego koszt rozłożyć na raty.

Huawei P30 Pro 128 GB Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 110,00 zł 24 50,00 zł 4 010,00 zł Orange na raty 0,00 zł 0,00 zł 139,95 zł 20 0,00 zł 2 799,00 zł Sklep na raty 0,00 zł 0,00 zł 55,98 zł 50 0,00 zł 2 799,00 zł

Cena iPhone 11 64GB w abonamencie Orange

W przypadku iPhone 11, który jest drugim na liście w najpopularniejszych wyszukiwaniach, trzeba już się liczyć z opłatą na start w wysokości 799 zł, do tego raty po 115,01 zł miesięcznie, co w sumie wyniesie nas 3 559,24 zł. W EURO jest to koszt 3 599 zł lub 30 rat po 119,97 zł, a w ratach Orange – 20 x 179,95, co daje również 3 599‬ zł. Najtaniej więc wychodzi ten smartfon w abonamencie Orange.

iPhone 11 64GB Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 115,01 zł 24 50,00 zł 4 130,24 zł Orange na raty 0,00 zł 0,00 zł 179,95 zł 20 0,00 zł 3 599,00 zł Sklep na raty 0,00 zł 0,00 zł 119,97 zł 30 0,00 zł 3 599,10 zł

Cena Motorola Moto E6 Plus 64 GB w abonamencie Orange

Ostatnia pozycja to Lenovo, które najwyżej w wyszukiwaniach reprezentuje model Motorola Moto E plus. Tu ponownie bez opłat na start, jedynie raty po 23 zł miesięcznie, razem za samego smartfona zapłacicie więc w abonamencie Orange 552 zł. W EURO aktualnie nie jest dostępny na ich stronie, a w ratach Orange 27,45 zł x 20, co daje 549 zł, czyli najtańsza opcja.