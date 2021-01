Najchętniej oglądane seriale Netflix na świecie. Wiedźmin poza konkurencją

Mimo to, dzięki wielu informacjom i szacunkom, możemy zestawić ze sobą statystyki najpopularniejszych seriali Netfliksa (według Netfliksa), a za przygotowanie wykresu i zebranie danych w jednym miejscu odpowiada serwis Variety. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że debiutujący przed okresem świątecznym w 2019 roku „Wiedźmin” do tej pory utrzymuje status lidera z widownią około 76 mln odbiorców (określanych jako household przez serwis, czyli gospodarstwo domowe – dlatego liczba widzów może być większa).

Na drugim miejscu znajduje się 4. sezon „Domu z papieru”, który zgromadził przed ekranami aż 65 mln odbiorców, więc do pierwszego „Wiedźmina” traci 10 mln – to sporo. Tym bardziej, że kolejne pozycje należące do „Króla tygrysów”, nowości „Bridgerton” oraz najgłośniejszego serialu Netfliksa w 2020 „Gambit królowej” dzieli naprawdę niewiele, bo zaledwie 1 mln.

Wśród następnych rekordowych produkcji znajdziemy m. in. „Ty”, „Ratched”, „The Umbrella Academy”, „Space Force”, „Lucyfera”, „Ozark” i „The Crown”. Te dwa ostatnie tytuły to jedyne seriale z widownią poniżej 30 mln, zaś pozostałe mogą pochwalić się naprawdę pokaźnymi grupami odbiorców. To także jedyne produkcje, oprócz „Domu z papieru”, które liczą więcej sezonów niż dwa – czyżby hiszpański serial był wyjątkiem od reguły, według której trzecie i kolejne sezony seriali nie mogą liczyć na tak dobre przyjęcie jak debiuty i bezpośrednie kontynuacje?

Brak Disney+ oznacza, że omija nas coraz więcej hitów. I starych, i nowych

Czy ktokolwiek pobije rekord Wiedźmina na Netflix?

2020 był rokiem specyficznym i na nowe okoliczności na rynku filmowym nikt nie był gotowy. Zapasy Netfliksa (a także innych serwisów) pozwoliły przetrwać ten trudny okres, który był nadal obfity w nowości i nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek zamierzał zwolnić tempo premier w 2021 roku. Wręcz przeciwnie, rozpędu nabiera HBO Max, które planuje więcej nowych produkcji niż kiedykolwiek wcześniej, podobnie Disney+, a także typowo amerykański Peacock. Netflix nieustannie utrzymuje się na pozycji lidera na rynku VOD, ale rywale wcale nie złożą broni i będą zaciekle walczyć o każdego z tych dziesiątków milionów widzów, którzy tak licznie oglądali produkcje Netfliksa. A odpowiadając na pytanie z nagłówka: nie sądzę, by którakolwiek z nowości była w stanie przebić sukces „Wiedźmina”, nawet jego 2. sezon. Ale chciałbym się pozytywnie zaskoczyć.