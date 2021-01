Żadna z produkcji na wyłączność nie była najpopularniejszą grą na PlayStation w 2020 roku

Oficjalny blog PlayStation przygotował ciekawe zestawienie najchętniej pobieranych w 2020 gier. Chodzi oczywiście o wersje cyfrowe i PlayStation Store, bowiem na konsolach Sony to jedyne miejsce, gdzie można kupić gry (no chyba, że gdzieś indziej kupicie kod, ale wtedy i tak wpisujecie go w PS Store). Raczej nie będzie tu niespodzianek, ale taki na przykład Wiedźmin 3 w pierwszej dziesiątce jest bardzo miłym smaczkiem.

Najchętniej pobierane gry na PlayStation 5

Zaczynamy od młodziutkiej PlayStation 5. Królowało Call of Duty: Black Ops Cold War i to w sumie dość logiczne. COD co roku cieszy się ogromną popularnością, a gra – w przeciwieństwie do Cyberpunk 2077 – od razu otrzymała swoją wersję na next-geny. Dwójka to Marvel’s Spider-Man: Miles Morales czyli tytuł na wyłączność. Na trzecim miejscu bardzo fajny Assassin’s Creed Valhalla, które również od razu otrzymało swoją next-genową odsłonę – gram, działa i wygląda naprawdę dobrze. W pierwszej piątce mamy jeszcze FIFA 21 oraz Demon’s Souls (znów tytuł na wyłączność), pierwszą dziesiątkę zamyka leciwe już Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Zaskoczeni? Ja nie – sam w związku z wersją na PS5 dopiero pod koniec 2020 roku kupiłem ten tytuł w jakiejś bardzo fajnej promocji i gram w niego na PS5 regularnie.

Nieco inaczej od zestawienia europejskiego wygląda top 10 w USA i Kanadzie, ale duża część gier się powtarza, a trzy pierwsze miejsca są identyczne.

Najchętniej pobierane gry na PlayStation 4

Ciekawsze jest moim zdaniem zestawienie gier na PlayStation 4, bo to właśnie ta konsola była obecna na rynku przez cały rok.

Na dwóch pierwszych miejscach dwie odsłony FIFA – 21 oraz 22, na drugim nieśmiertelne GTA V, które pewnie wpadłoby również do zestawienia PS5 gdyby dostało swoją next-genową wersję. Nowe Black Ops dopiero na piątym miejscu, na czwartym natomiast lepsze Modern Warfare. Dziwi trochę dopiero 8 miejsce świetnego i mocno promowanego The Last of Us Part II, szczególnie, że gra miała na nabicie lepszego wyniku pół roku. Na 9 miejscu nasz polski Wiedźmin 3: Dziki Gon co jest nieco zaskakujące, bo gra ma na karku już dobrych kilka lat – ale pewnie chodzi o promocje. Top 10 zamyka Red Dead Redemption 2.

Zupełnie inaczej wygląda zestawienie USA/Kanada, gdzie króluje nowy Black Ops, zaraz za nim GTA V, a później Modern Warfare. Dalej Minecraft i Ghost of Tsushima. Znalazło się też miejsce dla jednej z moich ulubionych gier 2020 roku, czyli Final Fantasy VII Remake.

Jeśli chodzi o Europę i gry na PSVR, to króluje Beat Saber i trochę dziwi dopiero siódma pozycja najlepszej produkcji na PSVR, czyli Astrobot Rescue Mission.

W top 10 darmowych pierwsze cztery miejsca są identyczne, niezależnie od regionu. Call of Duty: Warzone, Rocket League, Fortnite i Apex Legends. Mówiąc szczerze, spodziewałem się wyższego miejsca Fortnite – widać, że tytuł Epic z czasem traci zainteresowanie graczy i jestem bardzo ciekawy jak producent sobie z tym poradzi.

Myślę, że przy tak dużym zainteresowaniu cyfrową dystrybucją można śmiało powiedzieć, że to nie tylko najczęściej pobierane gry z PS Store, ale generalnie najpopularniejsze gry na PlayStation w 2020 roku. No i teraz zobaczcie – ani jednego pierwszego miejsca nie zajmuje tytuł na wyłączność dla konsoli PlayStation, czyli jednak aż tak bardzo nie zależy nam na tak zwanych „exclusive’ach”.

Zwróćcie jeszcze uwagę na dwie rzeczy – wielka szkoda, że w zestawieniu nie ma konkretnych pobrań/sprzedaży. No i chyba celowo z zestawienia wyleciał Cyberpunk 2077. Gry nie ma w tej chwili w PS Store (została usunięta), ale przecież ludzie na pewno składali niemało preorderów na ten tytuł w PS Store.

źródło