Pandemia pozwoliła przemycić kilka nowości. Podsumowanie najpopularniejszych aplikacji 2020

Najpopularniejsze aplikacje 2020 w App Store odzwierciedlają nasz styl życia ostatnich miesięcy

Nie da się ukryć, że poniższa lista jest w dużej mierze… odbiciem tego, jak dla większości z nas wyglądał ten rok. Praca i nauka zdalna odbiły duże piętno także na tym, po jakie aplikacje sięgaliśmy. I choć najpopularniejsze darmowe aplikacje od samego początku istnienia sklepu App Store wyglądają z grubsza podobnie (Facebook, Instagram, Messenger, Gmail i YouTube to taki zestaw który powtarza się co rusz), to tegoroczne pierwsze nie należy do żadnej z tych aplikacji. Zdominował je… ZOOM! Tak, internetowy komunikator przebił się przez całą resztę tej jakże mocnej konkurencji. A kompletna lista wygląda tak:

Najpopularniejsze darmowe aplikacje na iPhone’a 2020