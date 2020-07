Jeszcze 6 lat temu Profil Zaufany miało założonych około 400 tysięcy obywateli, głównie byli to urzędnicy, a liczba e-usług wtedy dostępna nie powalała na kolana. Dziś Profil Zaufany ma założonych już 7,3 mln obywateli, to prawdziwy rozkwit tej usługi, a co za tym idzie rozwój e-administracji.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Najlepszym wyznacznikiem rosnącego zainteresowania e-usługami jest popularność profilu zaufanego (PZ), który potwierdza naszą tożsamość w internecie, a tym samym otwiera drogę do korzystania z e-administracji. Tylko od stycznia do końca czerwca Polacy założyli 2 601 922 nowych profili zaufanych. To niemal pół miliona więcej niż przez cały ubiegły rok i niemal 1,4 miliona więcej niż w całym 2018 roku.

W marcu Polacy założyli 528 351 profili zaufanych, a w kwietniu już 602 739, w czerwcu było znacznie mniej, bo 427 377 osób założyło sobie profil, ale to i tak nie przeszkodziło osiągnąć rekordowego półrocza w historii Profilu Zaufanego, kiedy to średnio dziennie rodacy zakładali 14 296 nowych PZ.

Jeśli jeszcze sami nie założyliście swojego profilu zaufanego, najwygodniej i najszybciej dokonacie tego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Z tej formy mogą korzystać klienci PKO Bank Polski SA, Santander, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe czy niektórych Banków Spółdzielczych. Można to też zrobić za pośrednictwem platformy Envelo, ale w tym przypadku konieczna jest jeszcze wizyta z dowodem osobistym w najbliższej placówce Poczty Polskiej.

A jeśli nadal zadajecie sobie pytanie – a na co mi to, po co mi to potrzebne? Spójrzcie na najbardziej popularne wśród rodaków e-usługi, z których Wy również będziecie mogli skorzystać z Profilem Zaufanym.

Zgłoszenie online zbycia lub nabycia pojazdu

Dzięki Profilowi Zaufanemu możecie zalogować się do rządowego portalu GOV.pl i zgłosić nabycie lub zbycie swojego pojazdu.