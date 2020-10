Najlepszy router dla studenta to taki, który weźmie wszędzie ze sobą

Co jednak szczególnie istotne, oferowane przez router prędkości są wystarczające do prowadzenia wideokonferencji, streamowania multimediów oraz innych, bardziej podstawowych czynności. Z TL-MR100 swobodnie połączymy się z naszą wirtualną klasą/grupą zajęciową, obejrzymy materiały źródłowe do referatu, a także przeprowadzimy widekonferencję na Meet, Zoom, Teams czy w innym komunikatorze. A po wszystkim możemy też użyć go do gier multiplayer – choć nie jest to urządzenie stworzone do tego celu, do radzi sobie nieźle.

I co najważniejsze – to wszystko możemy robić z dowolnego miejsca, w którym mamy zasięg 4G. Nie jesteśmy przywiązani do żadnego miejsca ani zobowiązani żadną umową (jeśli tego nie chcemy).

–

Materiał powstał we współpracy z marką TP-LINK