Bezprzewodowe słuchawki można również podzielić na samodzielne, jak i takie, w których jedną i drugą słuchawkę łączy kabel prowadzony na karku. Tu wygodniejsza jest pierwsza grupa (czyli coś na kształt AirPodsów) – na siłowniach widziałem bowiem, że każdy dodatkowy przewód to dodatkowy element, który może się gdzieś zahaczyć.

Oto najciekawsze słuchawki sportowe na rynku

Tak, jak w przypadku każdego rodzaju słuchawek, nie jest łatwo znaleźć świetny sprzęt sportowy wydając jednocześnie bardzo małe pieniądze. Można więc głęboko zastanowić się nad tym, czy aby na pewno świetne brzmienie jest nam podczas treningu niezbędne. Muzyka jest dodatkiem do ćwiczeń i nawet jeśli nasze ulubione utwory będą grać gorzej niż na ogół, to raczej nie zrobi to większego znaczenia w kontekście samych ćwiczeń. Dużo ważniejsza będzie wtedy wygoda słuchawek i to, czy dobrze trzymają się głowy lub uszu. Oto kilka moim daniem najlepszych słuchawek sportowych.

Jabra Sport Pace

Jabra Sport Pace zbierają świetne opinie. Niedrogie (około 100 zł) bezprzewodowe słuchawki reklamowane jako świetne do biegania. Niska waga, certyfikat IP58 (odporność na deszcz, wstrząsy i piasek), ergonomiczna budowa, dobre dopasowanie do uszu, niezła jakość dźwięku (jak na tę cenę oczywiście), do tego szybkie ładowanie – w około 15 minut zasilicie sprzęt na godzinę pracy.

Powerbeats3 Wireless

Powerbeats3 Wireless charakteryzują się solidnym wykonaniem, dopracowaną ergonomią oraz odpornością na pot i wodę. Bateria wystarcza na około 12 godzin, posiadają też tryb Fast Fuel, dzięki któremu można w 5 minut naładować sprzęt na około godzinę pracy.

Apple AirPods Pro