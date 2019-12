Detektyw – 3. sezon

Pierwszy sezon tego serialu zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko nie tylko dla następnych serii, ale dla całego gatunku. Oczekiwania wobec drugiego sezonu były ogromne i nie wszystkim przypadł on do gustu. Po dłuższej przerwie HBO wróciło do „Detektywa” i z Mahershala Alim w roli głównej zaserwowało nam prześwietny trzeci sezon. Historia rozłożona na osiem odcinków wciąga i nie pozwala odejść od ekranu aż do samego końca.

Recenzja Detektyw – 3. sezon

Barry – 2. sezon

Serial „Barry” nie doczekał się zasłużonej uwagi w naszym kraju, ale zdecydowanie na nią zasługuje. Czarna komedia o byłym płatnym zabójcy, który stara się zerwać z dotychczasowym zajęciem i rozpocząć nowy etap w życiu wypada znakomicie, choć wiem, że to nie humor dla każdego.

Obsesja Eve – 2. sezon

Luźna adaptacja serii opowiadań autorstwa Luke Jennigs pt. „Villanelle” przerodziła się w naprawdę dobry serial. W rolach głównych występują Sandra Oh oraz Jodie Comer, które wcielają się odpowiednio w Eve Polastri oraz Villanelle, czyli Oksanę Astankovą. Pierwsza z nich jest agentką MI5, która ma obsesję na punkcie seryjnej zabójczyni Villanelle. Podczas ciągłego pościgu tworzy się nimi nietypowa relacja…. Z trzecim sezon prawdopodobnie powróci w kwietniu 2020 roku.

Gra o tron – 8. sezon

Niezależnie od tego, jak oceniacie wielki finał, 8. sezon „Gry o tron” to końcówka jednego z najważniejszych seriali telewizyjnych, więc jeśli Was rozczarował, uznajcie jego obecność tutaj jako ukłon w stronę wszystkiego, co udało mu się dokonać na przestrzeni lat. HBO kończąc ten serial zapowiedziało kolejne, które będą rozgrywały się w wykreowanym przez George’a R. R. Martina świecie.

Czarnobyl

Ogromne zaskoczenie, jeśli nie największe tego roku. Zamknięta mini-seria to tylko kilka odcinków, ale historia katastrofy w Czarnobylu oraz jej następstw to wyśmienicie nakręcone 5 epizodów, podczas których trudno się nudzić. Znakomita gra aktorska, fenomenalna ścieżka dźwiękowa autorstwa Hildur Guðnadóttir i klimat, którego może pozazdrościć nie jeden serial – to wszystko sprawia, że z „Czarnobylem” trudno będzie rywalizować o miano najlepszego serialu tego roku.

Przedpremierowa recenzja serialu „Czarnobyl”

Paragraf 22

George Clooney, Kyle Chandler i Christopher Abbott to trójka kluczowych dla „Paragrafu 22” postaci. Ostatni z nich symuluje chorobę psychiczną, by uniknąć wysłania na front II wojny światowej. Stara się trafić do szpitala, w obawie o swoje życie, które mógłby stracić w walce. To kolejny mini-serial dostępny na HBO Go, ale tym razem stoi za nim serwis Hulu.

Wielkie kłamstekwa – 2. sezon

Wydawało się, że po finale 1. serii bohaterki „Wielkich kłamstewek” już nie wrócą. Historia została zamknięta, ponieważ całość nakręcono na podstawie książki. Produkcja okazała się jednak tak dużym hitem, że „Big Little Lies” nie tylko wróciły, ale poszerzono główną obsadę o znakomitą Meryl Streep. Chyba nikt nie spodziewał się, że serial wróci w takiej formie.

Recenzja Wielkie kłamstekwa – 2. sezon

Euforia

Jestem przekonany, że jeśli nie oglądaliście tego serialu, to podobnie jak ja słyszeliście o nim z nie jednych ust i przeczytaliście o nim w nie jednym tekście. Serial Sama Levinsona, to tegoroczna premiera od HBO poruszająca wyjątkowe tematy opowiadając o życiu uzależnionej od narkotyków dziewczynie, która poznaje nową przybyłą do miasta transseksualną nastolatkę.

Recenzja 1. sezonu „Euforii”

Na cały głos

Występ Russela Crowe’a w produkcji emitowanej na małym ekranie to wyjątkowe wydarzenie, podobnie jak sam serial, w którym zagrał. Aktor wciela się w Rogera Ailesa, twórcę i wieloletniego szefa stacji FOX News, która zasłynęła wspieraniem republikańskich poglądów. Serial pokazuje kulisy powstawania stacji oraz kluczowych momentów życia Ailesa, w tym jego współpracy z najważniejszymi politykami w USA oraz skandalach związanych z molestowaniem seksualnym, o które został oskarżony, a co doprowadziło do jego upadku.

Nasza recenzja „Na cały głos”

Sukcesja – 2. sezon

Jeden z seriali HBO, które posiadają grono wiernych fanów, a którym nie udało się zyskać większej popularności. „Sukcesja” jest jednak moim odkryciem tego roku i będę śmiało polecał tę produkcję zwolennikom dobrych (przegadanych) dramatów. Zróżnicowane postacie, intrygująca fabuła i re-we-la-cyj-na ścieżka dźwiękowa to kilka z wielu atutów serialu HBO.

Watchmen

Seriali na podstawie komiksów powstało w ostatnim czasie naprawdę sporo, dlatego zapowiedzi producenta „Watchmen”, Daniela Lindelofa, wcale do wszystkich nie trafiały. Klasyczna historia opowiedziana w nowoczesny sposób okazała się jednak strzałem w dziesiątkę, a produkcja pełna jest udanych nawiązań do kluczowych aspektów komiksu. Nie obawiano się jednak pójść własną ścieżką, więc serial to nowinka także dla czytelników komiksów.

Watchmen – recenzja. Nie będziecie tęsknić za Grą o tron

Mroczne materie

Kategoria seriali fantasy doczekała się kolejnej solidnej produkcji od HBO. „Mroczne materie”, oparte na serii książek Philipa Pullmana, zaliczyły bardzo udany start, co tylko potwierdza, że HBO w ekranizacjach i adaptacjach takich książek czuje się po prostu świetnie.

Mroczne materie – recenzja 1. odcinka

Wataha – 3. sezon

Powrót w Bieszczady okazał się nader udany nie tylko po dłuższej przerwie pomiędzy 1. i 2. sezonem, ale także chwili na złapanie oddechu pomiędzy świetnym 2. sezonem i trwającą 3. serią. Wiktor Rebrow nie do końca czuje się jak u siebie nadal pracując dla straży granicznej, dlatego obiera własne ścieżki starając się rozwiązywać sprawy samodzielnie i nikogo nie narażając. Mimo to, prokurator Iga Dobosz okaże się dla niego jedyną prawdziwą szansą na pomoc w ujęciu groźnych przestępców i przemytników.

Wataha 3. sezon – recenzja. Cały świat powinien poznać polski serial