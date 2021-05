Najlepsze seriale bez granic i bezpieczeństwo dzięki VPN-owi

Dodatkowo, Amazon uruchomił jakiś czas temu platformę IMDb TV, gdzie za darmo oferowane są dziesiątki, jeśli nie setki tytułów, m. in. “Mad Men” oraz “The Project Blue Book”. Jeżeli język angielski nie jest dla Was przeszkodą, to jest to ciekawa propozycja oparta o znany nam wszystkim serwis Prime Video, z tym że należy być gotowym na obecność reklam, które przerywają seans w kilkunastominutowych odstępach.

VPN przyda się też na zagranicznych wyjazdach

Warto dodać, że Surfshark VPN okaże się niezwykle przydatny, gdy – my będziemy się przemieszczać i w kraju nad Wisłą pozostawimy za sobą dostęp do platform VOD jak Player, Ipla czy TVP VOD. W ramach Unii Europejskiej nie powinno być większych trudności, by z nich skorzystać, ale w pozostałych regionach napotkamy nie lada problemy. Wtedy Shurfshark VPN bez problemu utworzy bezpieczne połączenie z serwerami w Polsce i znów będzie można zalogować się na swoje konto, by oglądać ulubione rodzime seriale oraz nowe filmy. Z drugiej strony nie jest trudno natrafić na strony internetowe z informacjami czy oficjalne witryny gazet spoza Europy, które nie zostały przystosowane do RODO, przez co są niedostępne dla czytelników ze Starego Kontynentu, mimo że posiadają mnóstwo darmowych treści.