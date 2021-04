Orange

Doszliśmy do pierwszych ofert na abonament z dwuletnim okresem zobowiązania. Od razu widać różnicę w cenach. Dla osób, którym zależy na planach z limitem do 10 GB mamy jedną propozycję z limitem 7 GB w cenie 45 zł miesięcznie. Z kolei dla osób z większym zapotrzebowaniem na transfer do 20 GB, mamy plan z limitem 15 GB w cenie 55 zł miesięcznie.

Tak więc w Orange najlepszą opcją będzie jednak subskrypcja w Orange Flex, w której za 25 zł miesięcznie dostajemy limit transferu danych na poziomie 15 GB. Z kolei w ofercie na kartę za 5 zł więcej dostaniemy dwa razy więcej, bo 30 GB.

Play

W Play podobnie jak w Orange, ceny windują w takich limitach do ponad 30 zł. Za abonament z limitem do 3 GB (w promocji obecnie 6 GB) zapłacimy 35 zł, a z limitem do 20 GB (obecnie w promocji 40 GB) 55 zł.

Warto tu więc zajrzeć też do oferty na kartę, w której za 35 zł dostaniemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych.

Plus

W abonamencie Plus mamy taką samą sytuacja. Dla osób z mniejszym zapotrzebowanie na transfer danych jest plan za 30 zł z limitem do 2 GB (obecnie w promocji 4 GB), a plan z limitem 12 GB (obecnie 24 GB) kosztuje 50 zł.

W Plusie więc najkorzystniej będzie wziąć ofertę na kartę – z doładowaniem za 25 zł skorzystamy z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych. Za 5 zł więcej transfer ten urośnie nam do 30 GB.

Premium Mobile

Premium Mobile ma jedną ofertę pasującą do naszych kryteriów. W planie za 24,70 zł dostajemy do wykorzystania 20 GB transferu danych. W planie z limitem 10 GB za 19,90 zł z kolei brakuje nielimitowanych MMS-ów.

Red Bull Mobile

Z kolei Red Bull Mobile ma 3 propozycje mieszczące się w naszych kryteriach. W ofercie na kartę przy doładowaniu 30 zł, dostajemy limit transferu danych 20 GB. Natomiast w ofercie na abonament z zobowiązaniem na 24 miesiące za 30 zł – 15 GB, a bez zobowiązania również za 30 zł – 10 GB.