Ciri najbardziej lubianą kobietą z gier. Zdeklasowała Larę Croft i księżniczkę Zeldę

Wybranie najlepszej postaci z gier komputerowych byłoby zadaniem niemalże niemożliwym. Technologiczny oddział OneBuy postanowił ograniczyć się wyłącznie do kobiecych postaci żeby było choć trochę prościej. Wyniki są całkiem interesujące. W dziesiątce znalazły się postaci, które powinien chociażby kojarzyć każdy gracz. Nawet jeśli nie mieliście do czynienia z produkcją, z której pochodzi dana bohaterka, na pewno o niej słyszeliście lub kiedyś gdzieś ją widzieliście. Każda z nich zajmuje zaszczytne miejsce na kartach historii gameingu, każda wniosła wraz ze swoim pojawieniem się wiele świeżości, część z nich przez lata zdążyła obrosnąć legendą.

Ciri najlepszą kobiecą postacią z gier wg portalu OneBuy

Z pierwszego miejsca (76% głosów) możemy poczuć nawet odrobinę dumy. W końcu to nasza Ciri. Bardziej polska niż kiełbasa Krakowska! No dobrze, żarty na bok. Wiedźmin 3 bez wątpienia jest jedną z ważniejszych i lepszych gier ostatnich lat. Ciri pojawia się w niej jako niezwykle ważna postać i naprawdę trudno jej nie polubić. Zapewniam, że po przeczytaniu książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego sympatia do Cirilli rośnie jeszcze bardziej. Bardzo ciekawym jest fakt, że młoda stażem przegoniła chyba najbardziej klasyczną i rozpoznawalną kobietę z gier – Larę Croft (66% głosów). Piękna archeolożka pojawiła się w grach w 1996 roku, czyli 24 lata temu. Przez te wszystkie lata zgromadziła wokół siebie grono oddanych fanów, którzy z pasją zagrywali się w serię Tomb Raider. Cóż, do początków Ciri wzdychać dużo łatwiej. Nie wszystkich kręcił ten kanciasty biust.

Na podium znalazła się również księżniczka Zelda. Tak, moi drodzy. Zelda jest księżniczką, a nie tym blondasem w zielonym stroju. To całkiem częsta pomyłka wśród osób, które z serią nie miały nigdy do czynienia. Zelda również zalicza się do grona postaci totalnie klasycznych i ikonicznych. Bohaterowie ich pokroju stanowią symbole całego przemysłu gier, nie tracąc na popularności mimo upływu kolejnych dekad. Myślę, że do tego samego grona można zaliczyć księżniczkę Peach z miejsca piątego.

Gdyby taką listę tworzył polski portal, prawdopodobnie nie znalazłaby się na niej Cortana z serii Halo, która w naszym kraju nie zdobyła aż tak wielkiej popularności. Ciekawe, kto zająłby jej miejsce. Obecność żadnej z bohaterek w rankingu nie dziwi. Wiele z nich powstało lata temu, narodziło się w grach, które w trakcie dynamicznego rozwoju świeżej branży stanowiły najważniejszy jej trzon. Cieszę się, że nie brakuje tu też nowych postaci jak Ellie z The Last of Us, Clementine z The Walking Dead czy nawet Elizabeth z Bioshock Infinite.

Zastanawiałam się, kogo sama mogłabym dorzucić do tego rankingu. Jakie bohaterki zyskują na znalezienie się w tak znamienitym gronie lub chociaż na wyróżnienie? Do głowy przyszło mi kilka ikonicznych postaci. Jedną z nich mogłaby być Bella Ćwir, czyli bohaterka uniwersum The Sims, która jest najważniejszą i najbardziej tajemniczą postacią całej serii. Brakuje mi tu również Jill Valentine z Resident Evil czy jakiejś postaci z Mortal Kombat, na przykład Mileeny. Do zestawienia można byłoby dołożyć wybraną postać z przełomowych gier pokroju League of Legends czy Overwatcha. Z postaci niegrywalnych moze powinniśmy docenić Morigan z Dragon Age’a? A może Tali’Zorah nar Rayya lub Liara T’Soni z Mass Effect zasłużyły na brawa? Z kosmicznej serii można byłoby dopisać damską wersję Sheparda, ale myślę, że ważniejsze są tu postaci, które nie zmieniają charakteru czy płci przy personalizowaniu przez gracza. GLaDOS z Portala, Max Caulfield z Life is Strange, Bayonetta czy April Ryan z The Longest Journey – można byłoby tak wymieniać całkiem długo. A wy jaką postać umiejscowilibyście w takim rankingu?