Najlepsze gry z peceta na wszystkich urządzeniach, jakie masz. Oto NVIDIA GeForce NOW

Sytuacja jest też o tyle komfortowa, że GeForce NOW nie jest traktowane jako oddzielna platforma obok peceta czy konsol. To uniwersalne rozwiązanie, które pozwala uruchamiać w chmurze gry, które już posiadamy. Lista obsługiwanych platform sklepowych zawiera najpopularniejsze Steam, Epic Games, Ubisoft Connect oraz GOG. NVIDIA zrezygnowała z bezpośredniej sprzedaży gier na platformie, co było fantastyczną decyzją, ponieważ teraz można zagrać w te gry, które już mamy, bez potrzeby ich ponownego nabywania. Odwiedzając ten adres możecie szybko sprawdzić, które gry są kompatybilne z GeForce NOW, ale ostrzegam – znajdziecie tam aż ponad 750 tytułów! Nie ma więc potrzeby ponownego kupowania gier, które już posiadacie, a poza tym, możecie je też nadal uruchamiać lokalnie. Dla niektórych GeForce NOW może więc być szansą na uruchomienie nowych gier w oprawie wizualnej, która jest poza zasięgiem specyfikacji posiadanego komputera, a dla innych GeForce NOW stwarza możliwość zagrania na innych urządzeniach w ulubione tytuły.

GeForce NOW kompatybilne ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami

Bo lista wspieranych urządzeń jest naprawdę obszerna i otwierają ją oczywiście komputery PC (desktopy i laptopy), na których wystarczy dedykowana aplikacja GeForce NOW, by rozpocząć rozgrywkę. To samo tyczy się komputerów Mac, które pod wieloma względami nie są najlepszą platformą dla gier. Sytuacja zmienia się o 180 stopni, gdy pod uwagę weźmiemy usługi w chmurze jak GeForce NOW, która jest kompatybilna z macOS i pozwala zagrać w tytuły, które nie powstały z myślą o tym systemie. Co więcej, już nie tak istotna jest specyfikacja samego MacBooka czy iMaca, które pod względem wydajności w grach nie wypadały najlepiej.

Na tych urządzeniach lista wspieranych platform się nie kończy, a dopiero zaczyna, bo obecne na niej są także Chromebooki, czyli laptopy z Chrome OS będącym rozbudowaną przeglądarką internetową, a także urządzenia z Android TV jak chociażby przystawka Shield TV od NVIDII, do której można dokupić dedykowany kontroler. Po GeForce NOW sięgniemy również na platformach mobilnych – na smartfonach i tabletach z Androidem pobierzemy dedykowaną aplikację, natomiast na iPhonie i iPadzie skorzystamy z przeglądarkowej wersji GeForce NOW, która doskonale radzi sobie z rozgrywką za pomocą podłączonego przez Bluetooth kontrolera. W niedalekiej przyszłości NVIDIA wprowadzi usługę GeForce NOW także do przeglądarek internetowych – wsparcie dla Google Chrome i Linuksa pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku.