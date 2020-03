Jesteśmy świeżo po okrutnie nudnej prezentacji możliwości Sony PlayStation 5. Muszę przyznać, że dawno nie oglądałem tak dziwnej konferencji. Opowiadano na niej o wszystkim, tylko nie grach – swój blok dostały dyski SSD, nowy procesor, nawet kwestia trójwymiarowego dźwięku. Nie pokazano niestety samej konsoli, nie pokazano pada i nie pokazano gier. Ale generalnie wiemy już jakie nowości uruchomimy na PlayStation 5 kiedy konsola wreszcie trafi do sklepów.

Zacznijmy od gier na wyłączność dla PlayStation 5

Mówi się, że najważniejsze podczas wyboru konsoli są gry na wyłączność – czyli takie, w które nie zagramy na innych sprzętach. Sporo w tym racji, jednak takich produkcji jest znacznie mniej niż gier wieloplatformowych i czy na pewno dla tych kilku świetnych tytułów w generacji warto kupować ten jeden konkretny sprzęt? To oczywiście pytanie bez jednej prawidłowej odpowiedzi, ale choćby PlayStation 4 (a wcześniej poprzednie odsłony) pokazało, że ma w ofercie na wyłączność kilka niesamowitych produkcji, dla których warto kupić ten sprzęt. Czy tak będzie i w przypadku PS5? Pewnie na starcie nie, ale zapowiedziane tytuły prezentują się bardzo ciekawie.

Godfall

Pierwsze materiały promujące Godfall to przede wszystkim niesamowita oprawa graficzna, jednak trzeba pamiętać, że nawet przepiękna produkcja nie musi wcale być świetna – doskonale więc rozumiem obawy związane z Godfall. Poczekamy, zobaczymy. Gra ma pojawić się w okolicach premiery konsoli, może więc ją póki co traktować jako tytuł startowy.

I…to tyle. Na chwilę obecną nie zdradzono więcej gier zmierzających tylko na PlayStation 5, więc pozostają domysły. Nowy Spiderman? Nowy God of War? Na pewno prędzej czy później pojawi się też nowe Gran Turismo, może kolejne Uncharted. Moim zdaniem PS5 potrzebuje dużego, mocnego tytułu na start – najlepiej gdyby był to przedstawiciel znanej i kochanej przez graczy serii.

Do gier na wyłączność można też oczywiście doliczyć bogatą bibliotekę tytułów przeznaczonych tylko na PlayStation 4. O ile oczywiście gdzieś przed premierą nie dowiemy się, że jednak PS5 nie będzie wstecznie kompatybilna.

Tytuły multiplatformowe, które trafią na PlayStation 5

Póki co pozostaje nam więc czekać na tytuły wieloplatformowe – czyli takie, które ukażą się zarówno na PlayStation 5, jak i na nowym Xboksie oraz PC.

Outriders

Pamiętacie Bulletstorm? Za Outriders odpowiedzialna będzie ta sama ekipa. To trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG, której w zamyśle może być bardzo blisko do takich produkcji, jak The Division i Destiny. Tytuł ma pojawić się pod koniec tego roku na PC oraz konsolach nowej generacji – choć zagracie również na PS4 i Xbox One.

Watch Dogs: Legion

Kolejny Watch Dogs od Ubisoft został potwierdzony zarówno na konsole obecnej, jak i przyszłej generacji. Tym razem akcja przeniesie nas do Londynu, gra ma też mocno skupiać się na opowiadaniu historii postaci – ciekawe czy wyjdzie to tak dobrze, jak w GTA 5.

Dying Light 2

Mocno wyczekiwana kontynuacja hitu polskiej ekipy z Techland. Tytuł ma pojawić się na Xboksie One, PS4 ,PC oraz nowej generacji konsol. Pamiętając, jak świetne było Dying Light z 2015 roku jestem raczej pewien, że dwójka wyjdzie wybornie.

Cyberpunk 2077

Macie za słaby komputer na Cyberpunk 2077, ale chcecie pograć w detalach lepszych niż te, które obsłuży PlayStation 4 i Xbox One? W takim razie rozwiązaniem może być właśnie PlayStation 5, bowiem wyczekiwana produkcja CD Projekt Red pojawi się również na nadchodzących konsolach nowej generacji, w tym an PlayStation 5. Zapowiada się hit, zobaczymy czy tak dobry jak Wiedźmin 3.

Gothic

Pamiętacie doniesienie o remake’u Gothic? Na pewno, w końcu w Polsce oryginał był niezwykle popularny. W odświeżoną wersję gry zagramy również na PlayStation 5.

Rainbow Six Siege

Swojej odsłony na PlayStation 5 doczeka się również popularna taktyczna sieciowa strzelanka od Ubisoftu. Gra cały czas cieszy się dużą popularnością, więc francuska firma postanowiła przenieść ją również na konsole nadchodzącej generacji.

The Lord of the Rings: Gollum

To może coś ze świata Władcy Pierścieni? Na 2021 rok zapowiedziano The Lord of the Rings: Gollum. Niestety o grze póki co nie wiadomo praktycznie nic.

Gier będzie więcej, dowiemy się o nich przed premierą konsoli. Sony musi czymś zachęcić ludzi do zakupu swojego nowego sprzętu i na pewno w najbliższych miesiącach będziemy dowiadywać się o grach startowych na PS5, przynajmniej kilku. Ciężko mi uwierzyć by konsola zadebiutowała na sklepowych półkach bez odpowiedniego zestawu bazując tylko na tytułach multiplatformowych i wstecznej kompatybilności. Tylko żeby to były mocne, duże gry. Dla przypomnienia, na start PlayStation 4 z tak zwanych „exów” dostaliśmy Flower, Killzone Shadow Fall, Knack, Resogun, Sound Shapes, Escape Plan, Flow. Obawiam się, że wiecie co chcę powiedzieć – wystarczy spojrzeć na tę listę by wrócić pamięcią do afery jaką wywołało zestawienie. Na dobrą sprawę jedna duża gra AAA, całkiem niezły – ale jednak niepasujący do startu nowego sprzętu Knack i mniejsze produkcje, które raczej nie pokazały mocy nowej konsoli.