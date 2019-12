Oto najlepsze gry ostatnich 10 lat według ocen na Metacritic. Zaskoczeni?

Serwisu Metacritic przedstawiać nie trzeba — agregator ocen dla wielu jest pierwszym miejscem do którego się zagląda by wiedzieć czy w ogóle warto poświęcić jakiemuś tytułowi czas. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku ocen, cyferki są zdradliwe i nie dają odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, ale to one najczęściej służą wyłanianiu najlepszych gier w podsumowaniach rocznych czy — tak jak tym razem — dekady (kłótnię na temat dekady zostawmy sobie na kiedy indziej, chodzi po prostu o lata 2010-2019). Jak wygląda lista najlepszych gier ostatnich dziesięciu lat według Metacritic?

Super Mario Galaxy 2 (97/100) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97/100) Red Read Redemption 2 (97/100) Grand Theft Auto V (97/100) Super Mario Odyssey (97/100) Mass Effect 2 (96/100) The Elder Scrolls V: Skyrim (96/100) The Last of Us (95/100) The Last of Us Remastered (95/100) Red Dead Redemption (95/100) Portal 2 (95/100) God of War (94/100) Batman: Arkham City (94/100) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (94/100) BioShock Infinite (94/100) Pac-Man Championship Edition DX (93/100) Divinity: Original Sin II (93/100) Super Mario 3D World (93/100) Starcraft II: Wings of Liberty (93/100) Minecraft (93/100) Persona 4 Golden (93/100) Persona 5 (93/100) Mass Effect 3 (93/100) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (93/100) The Legend of Zelda: Skyward Sword (93/100) Rock Band 3 (93/100) Uncharted 4 (93/100) Super Smash Bros. Ultimate (93/100) INSIDE (93/100)

Co tak niezwykłego jest w tej liście z perspektywy polskiego gracza? Cóż, mnie absolutnie nic nie dziwi (no, może trochę ten Mass Effect 3 na dwudziestym trzecim miejscu), jednak dla wielu może okazać się sporą niespodzianką ilość gier z konsol Nintendo. Na powyższej liście dwudziestu dziewięciu gier aż siedem z nich nie jest dostępna poza konsolami japońskiej firmy. Dla porównania: takich tytułów na konsole Sony jest… także siedem (haczyk jednak polega na The Last of Us i The Last of Us Remastered, które w gruncie rzeczy są… tą samą grą, wydaną na kolejnych genracjach). Ale przez lata powtarzało się, że na Nintendo nie ma w co grać — a tu proszę, z rewelacyjnymi GTA V i RDR2 tylko gry Nintendo idą w ramie w ramię z najwyższą oceną!

Źródło