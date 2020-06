Najlepsze filmy na męski wieczór – nie tylko dla ojców

Najlepsze filmy na męski wieczór

Dzień Ojca to idealny moment, aby spędzić trochę czasu po męsku. Wieczór z synami przed telewizorem nie musi być przecież nudny. Ba, powiem więcej – córki również będą zachwycone takim filmowym dniem. Ojcowie ze zbyt małymi dzieciaczkami lub już zbyt dorosłymi mogą spotkać się w gronie czysto kumpelskim. To samo oczywiście mogą zrobić panowie, którym do ojcostwa daleko. Niech ten dzień ma w sobie coś z testosteronu. Żeby nie być taką gołosłowną, poprosiłam o porady mężczyzn z mojego otoczenia oraz sama poważnie zastanowiłam się, co czasem tak naprawdę oznacza męskość. Przedstawiam subiektywną listę filmów, które każdy mężczyzna powinien zobaczyć. A jakie filmy znalazłyby się na liście tworzonej przez was?

Infiltracja

Dostępny na: iTunes, Rakuten

Tajny policjant i bostońska mafia na samym starcie brzmi interesująco, prawda? Ostre kino od Scorsese, które jest jednocześnie prześmiewcze względem jego poprzednich produkcji. Cięte riposty i mocne akcje wręcz kipią z ekranu. Ironia, dystans i mnóstwo talentu aktorskiego to cechy, za które widzowie z całego świata pokochali ten film. Jeżeli kochacie Scorsese, ale macie już z jakiegoś powodu dosyć Roberta De Niro, powinniście sięgnąć po Inflitrację. Wartka akcja was wciągnie, zakończenie zadowoli, brutalność zaspokoi scorsesowskie wymagania. Tę produkcję po prostu trzeba nadrobić.

Kac Vegas

Dostępny na: Netflix

Każdy potrzebuje czasem obejrzeć coś po prostu… głupkowatego. To jedna z tych komedii, która nie wymaga od nas zupełnie niczego. Najlepiej ogląda ją się w gronie przyjaciół i waszych ulubionych trunków. Opowieść o czwórce przyjaciół, którzy spędzają wieczór kawalerski jednego z nich w Las Vegas, stała się wielkim hitem i doczekała się kolejnych części, które jednak nie są już tak fajne jak ich pierwowzór. Ze swojej strony zdecydowanie polecam część pierwszą, która nie tylko was rozbawi, ale i zachęci do zorganizowania własnej, szalonej imprezy, po której wspomnienia będą mgliste i cudowne.

Kill Bill

Dostępny na: HBO GO, Prime Video, Chilli , Canal+

Któż nie lubi patrzeć na piękne kobiety? Po co jednak obserwować je w nudnym środowisku? Plaże, palmy, baseny – to sztampa. Dużo ciekawiej patrzy się na dziewczyny, które potrafią o siebie zadbać, a takich w tej produkcji zdecydowanie nie brakuje. Tarantino przyzwyczaił nas do krwistych filmów pełnych akcji i świetnych dialogów, a obie części Kill Billa zdecydowanie nie odchodzą od znanego schematu. Główna bohaterka morduje z niesamowitą dozą uroku osobistego, to trzeba jej przyznać. Kobiece walki zachwycają, a żeński triumf na koniec nie powinien urazić żadnej męskiej dumy.

Podziemny krąg

Dostępny na: iTunes, Prime Video, Rakuten

Jeżeli wolicie oglądać męskie walki niż te kobiece – sięgnijcie po ten klasyk. Niesamowita produkcja, która tylko na pierwszej, bardzo delikatnej warstwie jest filmem o laniu się po mordach. To przecież zdecydowanie coś więcej. Można tylko pozazdrościć osobom, które filmu jeszcze nie widziały i po raz pierwszy odkryją sens jego zakończenia. Wokół tej produkcji powstało wiele legend, niektórzy osadzają własne życie na filozofii tam zawartej, nie zawsze niestety dobrze ją interpretując. Podziemny krąg ogląda się świetnie i za pierwszym, i za dziesiątym razem.

Spacer po linie

Dostępny na: iTunes,Chilli, Rakuten, VOD.pl

Kojarzycie Johnny’ego Casha? Na pewno tak. Dla wielu to właśnie on był wzorem męskości. To jego życie przybliża nam ta produkcja. Film opowiada o wielkiej karierze i równie wielkich uzależnieniach, ale i próbie stworzenia w tym wszystkim normalnej rodziny. Nie jest to biografia jeden do jednego, to oczywiście hollywoodzka wariacja. Ma w sobie jednak czar, magię i miłość, o której nie sposób zapomnieć.

Strażnicy Galaktyki

Dostępny na: iTunes,Player, Chilli, Rakuten, VOD.pl

Na męskim wieczorze warto polecieć w kosmos lub popatrzeć na superbohaterów. Strażnicy galaktyki są idealnym połączeniem tych dwóch kwestii. Marvelowska akcja, efekty specjalne i poczucie humoru wciągają nas od lat, budując na tym olbrzymią franczyzę. Warto dać im się porwać i po prostu zatopić w rozrywce. Nawet jeśli nie lubicie Chrisa Pratta (jak tak w ogóle można!), to wasze serca z pewnością zdobędą szop i drzewo. Nie rozumiecie, co mam na myśli? Dajcie szansę tej produkcji, wszystko stanie się jasne.

Stowarzyszenie umarłych poetów

Dostępny na: iTunes, Rakuten

Prawdziwy mężczyzna docenia piękno sztuki, ceni sobie przyjaźń, odnajduje wartości w trudach dorastania i nie boi się wzruszyć. Wszystkie te myśli i emocje są zawarte właśnie w tym filmie. Historia nauczyciela angielskiego oraz jego młodych uczniów potrafi chwycić za serce nawet najtwardszych zawodników. Każdy chciał mieć takiego nauczyciela, który ma w sobie niespożyte pokłady pasji, który nauczy nas, czym jest ciekawość świata i miłość do życia. Stowarzyszenie umarłych poetów się nie starzeje, to film aktualny właściwie na zawsze. Nie bójcie się filmów z gatunku tych pięknych, zróbcie w sercach miejsce i dla tej produkcji.

Tato

Dostępny na: Player, Netflix, Ipla, VOD.pl, Play Now

W Dzień Ojca nie mogłoby zabraknąć na liście filmu stricte ojcowskiego. Do tematu tym razem podejdziemy na poważnie. Bogusław Linda, jako tytułowy tato, musi zmierzyć się z prawdziwymi trudami rodzicielstwa, w których matka jego córki nie jest już w stanie mu pomóc. To wzruszająca historia na temat ojcowskiej miłości i niesprawiedliwości świata, którym rządzą stereotypy oraz brak zaufania. Ojciec nie oznacza przecież zły, mężczyźni również mają w sobie olbrzymie pokłady miłości, które potrafią przelać na swoje dzieci, aby ochronić je od zła tego świata za wszelką cenę. Dla wszystkich ojców i synów – pozycja obowiązkowa.

Wilk z Wall Street

Dostępny na: Cineman

Wielki, światowy hit, którym stał się nie bez powodu. Rewelacyjny Leonardo DiCaprio w roli głównej, wciąga nas w historię ze świata graczy z Wall Street, ich wielkich zwycięstw oraz porażek. Złote dzieci świata amerykańskich finansów zdecydowanie nie są grzeczne ani pokorne. To mężczyźni żądni władzy, walki i kolejnych sukcesów. Zawsze chcą dostać więcej niż kiedykolwiek na to zasłużyli. Długa, ale wciągająca opowieść o świecie, który jest nam tak odległy, jak jest i bliski.