5 najlepszych filmów na majówkę, które musicie zobaczyć na Netfliksie i HBO GO

5 polecanych filmów na Netflix na majówkę

Tyler Rake: Ocalenie

Recenzja filmu Tyler Rake: Ocalenie

Najnowszy film akcji Netfliksa to zaskakująco udane widowisko, które wpisuje się w styl, który znamy z produkcji o Johnie Wicku. Nie jest być może ten sam poziom, ale dla fanów dynamicznych scen akcji, efektownych bijatyk, fajnego humoru oraz osobistej historii głównego bohatera „Tyler Rake: Ocalenie” będzie świetną propozycją na seans pełen frajdy.

Incepcja

Christopher Nolan przyzwyczaił nas do tego, że lubi kręcić swoje filmy na własnych zasadach. Swoboda, jaką dysponuje na planie przekłada się na mnogość praktycznych efektów specjalnych i robiące wrażenie sceny. Takich w „Incepcji” nie brakuje, a sam film świetnie ukazuje świadomego snu we śnie, który jest we śnie, który jest we śnie…

Matrix

Klasyka kina sci-fi nie zestarzała się ani odrobinę. Produkcja braci sióstr Wachowskich do dziś nie doczekała się godnego następcy, pomimo dwóch sequeli. Wiemy, że prace nad czwartym Matriksem trwają i jeśli miałbym w tę majówkę solidnie odpocząć i dobrze bawić się przy sprawdzonym filmie, to wybrałbym Matriksa. Tym bardziej, że młodsze pokolenie wcale tak ochoczo nie zabiera się do nadrobienia tego tytułu – stąd jego obecność na liście.

Cast Away

Wszyscy w ostatnim czasie doświadczyliśmy w mniejszym lub większym stopniu izolacji od innych ludzi, więc mamy za sobą namiastkę tego, co spotkało bohatera Toma Hanksa. Rutynowy lot służbowy nie dociera do celu, mężczyźnie udaje się przeżyć, ale trafia na odludną wyspę. Przetrwać przetrwa, ale w jakim stanie (psychicznym) z tego wyjdzie?

Moon

Jeden z najbardziej niedocenianych filmów ostatnich lat, a piszę tak, ponieważ mimo dość wysokich ocen, jest to produkcja kompletnie niepopularna i nieznana szerszej publiczności. Występ Sama Rockwella to tylko jeden z wielu atutów filmu (obok muzyki, zdjęć i oczywiście fabuły). Wszystko zaczyna się od bazy na Księżycu, gdzie samotnie pracuje jeden mężczyzna. Wpada on w kłopoty, a wtedy z pomocą przychodzi ktoś wyjątkowy… (ciekawostka: akcja filmu Duncana Jonesa rozgrywa się w tym samym uniwersum, co jego inny film „Bez słowa” stworzony dla Netflix).

5 polecanych filmów na HBO GO na majówkę

Spider-Man: Uniwersum

Jest to jedna z tych animacji, które powinni zobaczyć widzowie w każdym wieku. Film będzie szczególnym źródłem frajdy dla fanów Spider-Mana ze względu na liczbę ukrytych nawiązań do innych filmów i komiksów, ale całościowo robi równie wielkie wrażenie dna wszystkich. Począwszy od historii, przez sposób realizacji a na udźwiękowieniu kończąc – to chyba najlepszy film o Człowieku Pająku jaki powstał.

Green Book

Takie produkcje, pełne dobrych emocji i fajnego przesłania, powstają dość często, ale nie zawsze pomiędzy dwójką aktorów na ekranie widoczna jest taka chemia, jaką udało się wypracować pomiędzy Mahershala Ali i Viggo Mortensenowi. Wzruszająca historia w pięknej oprawie wizualnej i muzycznej.

Ratatuj

Pixar ma w swoim dorobku wiele animacji, ale chyba do żadnej z nich nie wracam tak często jak do „Ratatuja”. Duża w tym zasługa rewelacyjnej polskiej wersji językowej – dubbing i tłumaczenie stoją na najwyższym poziomie i śmiem twierdzić, że przewyższają nawet oryginał. „Gotować każdy może” mówi Gust Gusto, a nasz główny bohater, szczur z kanałów, tego dowiedzie. Po raz kolejny. Albo po raz pierwszy, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu.

Pewnego razu… w Hollywood

Jeśli nie w wolny długi weekend, to kiedy mielibyście zobaczyć najnowszy film Quentina Tarantino? Trwająca około 3 godzin produkcja to efekt kunsztu reżyserskiego i aktorskiego, choć historia nie będzie dla wszystkich tak łatwo strawna, jak można by się spodziewać. Mimo to, zdecydowanie warto zobaczyć choć raz.

Shazam

Warner i DC nie mieli szczęścia do pełnometrażowych filmów aktorskich o superbohaterach, ale „Shazam” pokazał, że przy obraniu nowego podejścia można stworzyć coś naprawdę fajnego. „Shazam” to generalnie lekka w odbiorze produkcja opowiadająca o nastolatku bez rodziny, który zostaje superbohaterem na zawołanie. Dobry humor, dobre efekty specjalne, fajna historia. Dwugodzinny seans mija bardzo szybko i bardzo przyjemnie.