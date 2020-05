Najlepsze filmy na babski wieczór – nie tylko dla mam

Dzień matki to idealny pretekst, aby móc wreszcie wyluzować. Warto zarezerwować sobie wieczór, aby spotkać się z przyjaciółkami czy dojrzałymi córkami. Obecna sytuacja niespecjalnie zachęca do wyjścia na miasto, ale przecież można również zostać w domu i oglądać filmy! Dziewczyny, przygotujcie sobie ulubione przekąski (nie przejmując się linią), nalejcie do kieliszków wina lub soku i rozsiądźcie się wygodnie. Przedstawiamy subiektywną listę filmów, które świetnie sprawdzą się w trakcie babskiego wieczoru, bo właśnie w towarzystwie przyjaciółek ogląda się je najlepiej.

Diabeł ubiera się u Prady

Dostępny na: iTunes, Chili, Rakuten, VOD.pl

Czasami warto sięgnąć po klasykę, a nią właśnie jest Diabeł ubiera się u Prady. Historia młodej dziewczyny, która zdobyła pracę w prestiżowym nowojorskim magazynie poświęconym modzie na pierwszy rzut oka brzmi prosto, ale wcale taka nie jest. Na pewno znacie kogoś, kto musiał borykać się z szefową z piekła rodem, jaką w tej produkcji odgrywa genialna Meryl Streep. Film w trakcie babskiego wieczoru może zamienić się w prawdziwy roller coaster emocji, dając wam zarówno powody do śmiechu jak i złości czy smutku.

Jak to robią single

Dostępny na: iTunes, Chili, Rakuten

Wszystkie kiedyś byłyśmy singielkami, niektóre są nimi nadal. I nie ma w tym absolutnie niczego złego. Jak to naprawdę jest być singlem w świecie pełnym stale ewolujących definicji miłości? Cóż, na pewno niezbyt łatwo. Komedia pełna humoru, pozwala się prawdziwie odprężyć i powspominać najgłupsze czy też najśmieszniejsze momenty z czasów singielstwa. Będzie dużo śmiechu, gadek o życiu i wielkich refleksji, a tego trzeba czasem każdemu.

Kocha, lubi, szanuje

Dostępny na: iTunes, Netflix, Rakuten

Komedia romantyczna to również świetny wybór na spotkanie z przyjaciółkami. Historia Cala, który po kilkudziesięciu latach znów musi umawiać się na randki, bo rozstał się ze zdradzającą go żoną, ma całą masę uroku. Oczywiście dla całej masy widzów to role Ryana Goslinga i Emmy Stone są w produkcji największymi plusami. Jeżeli tylko uwielbiacie czar Stone i ciało Goslinga – będziecie zadowolone.

Łatwa dziewczyna

Dostępny na: iTunes, Netflix, Chili, Rakuten

W liceum wszystko jest dziwniejsze i trudniejsze. Główna bohaterka filmu musi borykać się z chodzeniem to szkoły i… własnym kłamstwem na temat rzekomej utraty dziewictwa. Uczniowie plotkują między sobą, a dziewczyna zaczyna widzieć w sobie bohaterkę Szkarłatnej litery, próbując od tego nie zwariować. W końcu decyduje się jednak wziąć sprawę w swoje ręce. Nie pokona plotki, to wykorzysta ją na swoją korzyść! Ten film to świetny pretekst do powspominania czasów, gdy na dorosłych patrzyło się ze złością i politowaniem, nie rozumiejąc, czemu decydują się na takie życia.

Mamma Mia!

Dostępny na: iTunes, Netflix, Chili, Rakuten

Zarówno pierwsza jak i druga część filmu to komedie pełne muzyki ABBY, od których zrobi wam się na sercu dużo cieplej. Któż nie chciałby mieć takich przyjaciółek jak bohaterka grana przez Meryl Streep? Wraz z przyjaciółkami kibicujcie młodej Sophie, która w byłych kochankach matki poszukuje swojego ojca, a w międzyczasie… bawcie się. W końcu w tym wszystkim chodzi o wesele i to przy świetnej, tanecznej muzyce. Nie warto oglądać tego filmu siedząc bez przerwy na kanapie!

Narzeczony mimo woli

Dostępny na: iTunes, Chili

Nie każda historia miłosna zaczyna się romantycznie. Czasem we wszystko zamieszana jest okrutna, kanadyjska szefowa, która potrzebuje wizy orz jej podwładny, potrzebujący fikcyjnego związku. Tak przynajmniej wygląda to w tym filmie. Para wyjeżdża na weekend do rodziców Andrew w miejscowości Sitka na Alasce. Jak łatwo się domyślić, dzieją się tam rzeczy totalnie absurdalne i zabawne. Opowieść w klasycznym stylu pełna świetnego humoru.

Niedobrani

Dostępny na: Cineman

Kto by pomyślał, że Seth Rogen i Charlize Theron stworzą razem świetną parę? A jednak! Niewyparzony język, brzuszek, poturbowana kariera i niedobrane ciuchy to tylko niektóre z przymiotów głównego bohatera, którego absolutnym przeciwieństwem jest postać grana przez Theron. Piękna i ambitna polityk jest byłą opiekunką postaci Rogena. Splot wydarzeń pcha ich ku sobie i pozwala wzbudzić uczucie, którego żadne z nich się nie spodziewało. Do filmu dużo mocniej pasuje słowo komedia niż romantyczna.

Och, życie

Dostępny na: iTunes, Netflix, Chili, Rakuten

Holly i Eric nie pałają do siebie sympatią, prowadząc całkowicie odmienny styl życia. Wszystko całkowicie się zmienia, gdy ich wspólni przyjaciele giną w wypadku, zostawiając im pod opieką… roczną córkę. W filmie nie ma zbyt dużo niepotrzebnego słodzenia i nudnych wzruszeń. Z komicznych sytuacji bohaterowie wychodzą z wdziękiem, a maluch jest jak wyjęty z reklamy musu owocowego, a nie rodzicielskich koszmarów. Trudno się po prostu do tej produkcji nie uśmiechnąć.

Złe mamuśki

Dostępny na: Cineman

Czasami każdy potrzebuje głupkowatej komedii, która jest jednocześnie wyjątkowo pocieszna. Złe mamuśki opowiadają historię trzech przepracowanych i niedocenianych matek, które postanawiają porzucić obowiązki, aby wreszcie doświadczyć trochę upragnionej wolności i szaleństwa. To lekka komedia, która potrafi naładować pozytywną energią, która jednocześnie jest pochwałą dla kobiet szukających własnego głosu. Film może stać się idealnym pretekstem do urządzenia sobie równie szalonego wieczoru z przyjaciółkami.