Najlepsze darmowe programy do edycji wideo

Jeśli nie zajmujemy się edycją wideo na poziomie profesjonalnym, nie musimy od razu inwestować wielkiej fortuny w zaawansowane programy, aby uzyskać satysfakcjonujący nas efekt. Dla treningu, rozwinięcia umiejętności lub prostych czynności zdecydowanie wystarczą darmowe programy. Na rynku jest ich cała masa, nie wszystkie są jednak warte uwagi. Wiele z programów oferuje zarówno płatne jak i darmowe wersje. Rzecz jasna te bezpłatne są okrojone i pozbawione pewnych funkcji. Na sam początek zdecydowanie wystarczają. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainwestować w rozbudowaną wersję danego narzędzia, gdy tylko się do niego przyzwyczaimy i poczujemy, że to, co oferuje nam za darmo to zdecydowanie za mało. Jeśli jednak nie macie wielkich ambicji montażowych i chcecie postawić w tym świecie pierwsze kroki lub po prostu pobawić się w domu po swojemu, na pewno będziecie zadowoleni z każdego z tych programów. Przedstawiamy krótkie zestawienie tych najciekawszych aplikacji spośród obecnie dostępnych na rynku.

DaVinci Resolve

DaVinci jest przeznaczony dla ciut bardziej zaawansowanych użytkowników. Program jest rozbudowany, oferuje wiele funkcji, które mogą okazać się zbędne dla laików. Interfejs jest wprawdzie intuicyjny, jednak przeładowanie opcjami może niektórych odstraszyć. DaVinvi oferuje zarówno edycję wideo, jak i korektę kolorów, produkcję audio i efektów specjalnych czy motion graphics. Wielkość i potrzeby wydajnościowe edytora sprawiają, że program nie będzie dobrze działał na słabszych komputerach. Wymaga również trochę nauki, zanim opanuje się go w dobrym stopniu. Jeśli macie jednak dobry sprzęt, trochę cierpliwości oraz chęci do nauki – to program idealny.

HitFilm Express

Idealny wybór dla początkujących twórców. Program oferuje dobrze dopracowany edytor osi czasu i wiele opcji ułatwiających i przyspieszających edycję. Jest intuicyjny i elastyczny. Możemy w nim zarówno poćwiczyć przed zabraniem się za edycję wideo na poważnie, jak również zająć się kilkoma prostymi filmami rodzinnymi, zapominając o profesji montażysty w chwili wyłączenia programu. Niektórzy użytkownicy narzekają na dość niską wydajność eksportu plików. Istnieje również opcja kilkustopniowych zapłat, które rozszerzają możliwości programu.

VideoPad

Program pozwala w łatwy i szybki sposób eksportować wideo na media społecznościowe takie jak np. YouTube, Facebook, Flickr a także na Dysk Google czy Dropbox. Oferuje bardzo prosty interfejs, którego nie powinien przestraszyć się żaden początkujący. Jest pozbawiony większości zaawansowanych funkcji, więc raczej nie przyda się do nauki czy prób bardziej profesjonalnej obróbki. Nauczenie się działania VideoPada przychodzi szybko i przyjemnie. Jego darmowa wersja spodoba się każdemu, kto nie potrzebuje wielu opcji i oczekuje jak najprostszego połączenia z portalami, na których potencjalne wideo ma wylądować.

VSDC

Prosty w obsłudze edytor nadający się dla każdego laika, który oczekuje od programu wykonywania prostych czynności. W VSDC brakuje wielu bardziej zaawansowanych funkcji, jego interfejs nie jest do końca nowoczesny, ale nie powinno to przeszkadzać nikomu, kto potrzebuje wygodnego programu do krótkich i szybkich zadań. Ten niepozorny program obsługuje 4K i zawiera narzędzia do przechwycania ekranu. Jego płatana wersja oferuje całą masę ulepszeń, więc jeśli zdążycie przyzwyczaić się do podstawowej wersji, za opłatą będziecie mogli kontynuować przygodę z programem na wyższym poziomie.