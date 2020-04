Samsung Galaxy S20 Ultra to świetny smartfon pod wieloma względami, również tym fotograficznym. Każdy ma oczywiście inną wrażliwość jeśli chodzi o tak zwaną „plastykę” zdjęcia, ale ten telefon robi obiektywnie świetne fotki. Spora w tym zasługa zarówno samych aparatów, jak i oprogramowania. Jeśli jednak posiadacie któryś z telefonów z serii Galaxy S10 i myśleliście nad przesiadką na S20 ze względu na aparaty właśnie, to zastanówcie się jeszcze raz, bo Samsung udostępnia wiele bajerów z tegorocznych modeli na ubiegłoroczne flagowce.

Aktualizacja aparatów S10 i Note 10 wprowadzająca funkcje z S20 Ultra

Jedną z ciekawych funkcji w S20-stkach jest Single Take. Aparat robi zestaw zdjęć i filmów jakie widzi obiektyw, by później podrzucić użytkownikowi propozycje, z których ten może wybrać najlepsze ujęcia. Nie jest to oczywiście nic, co całkowicie zmieniałoby podejście do mobilnej fotografii, ale może przydać się w sytuacjach, kiedy w okolicy jest sporo ruchu i chcielibyśmy złapać go jak najwięcej. Aktualizacja skierowana do S10 i Note 10 usprawni też tryb nocny, co powinno zaowocować lepszą jakością nocnych nagrań wideo. Ulepszona będzie też funkcja Night Hyperlapse, która w praktyce wypada nieźle – ale nie trafi do S10 Lite.

Posiadacze S10 i Note 10 dostaną możliwość kopiowania stylów, czyli filtrów nałożonych na wcześniejszych zdjęciach – może się to przydać jeśli robicie zestaw kilku podobnych fotek i nie chce Wam się powtarzać tego samego schematu nakładania filtrów.