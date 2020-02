Najlepsze aplikacje do wyszukiwania tanich lotów

Nie jest sztuką przepłacić za bilet lotniczy. Ale pewnie nie raz i nie dwa słyszeliście, że ktoś znajomy poleciał gdzieś za naprawdę niewielkie pieniądze. Jak to zrobił? A pewnie udało mu trafić na jakąś okazję lub znaleźć lot w promocyjnej cenie. W jaki sposób? Możliwe, że skorzystał z jakiejś aplikacji do wyszukiwania tanich lotów. Bartek przygotował dla Was zestawienie takich programów – myślę, że dzięki niemu uda Wam się polecieć gdzieś za ułamek kwoty jaką zapłacilibyście normalnie. Więc tak, warto się z tym filmem zapoznać – do czego oczywiście serdecznie zachęcam.

Zapraszam również do innych materiałów z tej serii:

iPhone: Triki, sztuczki i ukryte funkcje

Najlepsze aplikacje do edycji zdjęć