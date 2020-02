Dostępne na: Windows, Android, iOS

Kolejna aplikacja dla tych, którzy cenią sobie sprawdzone rozwiązania. Keep to wszechstronne i intuicyjne narzędzie, które najbardziej polubią użytkownicy ekosystemu Google. Największą siłą tego narzędzia jest prostota. Jeśli szukacie czegoś nieprzeładowanego niezrozumiałymi funkcjami, co pozwoli wam po prostu zapisywać własne myśli i sięgać do nich w każdej chwili – spodoba wam się Google Keep. Można pisać za pomocą klawiatury ekranowej, palcem lub rysikiem. Można również mówić i zapisać plik audio jak i transkrypcję. Google Keep zachowuje wszystko za pomocą automatycznej synchronizacji.

Evernote