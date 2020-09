Najlepsze akcesoria do nauki zdalnej

Jestem rodzicem z kilkumiesięcznym doświadczeniem w nauce zdalnej. Żaden ze mnie nauczyciel, ale jednak to właśnie ja zapewniałem swojemu dziecku narzędzia służące do nauki w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego, pomagałem w odrabianiu prac domowych i „ogarniałem” wszystko, co było związane z edukacją poza szkołą. Myślę więc, że kilka rad dotyczących akcesoriów do nauki zdalnej od osoby, która przeszła to na własnej skórze i przetestowała kilka rozwiązań, będzie pomocne dla wszystkich tych, którzy chcą się przygotować na nowy rok szkolny. Bo, niestety, może on wyglądać dokładnie tak, jak druga połowa poprzedniego.

Internet. Bez niego nauki zdalnej nie będzie

Podstawowym akcesorium do nauki zdalnej jest…internet. To właśnie na dostępie do sieci bazuje zarówno nasza praca zdalna, jak i zdalna nauka naszych dzieci. Tu jednak można śmiało powiedzieć, że w zasadzie każdy rodzaj dostępu do sieci, każda (rozsądna) prędkość w zupełności wystarczy. Usługi oferujące wideokonferencje tak dobrze kompresują dziś dane, że na takim chociażby Zoomie do rozmów wideo w rozdzielczości HD (720p) wystarczy łącze o parametrach pobieranie/wysyłanie na poziomie 1,5Mbps, a przy fullHD (1080p) poradzicie sobie posiadając 2,5Mbps-3Mbps. A nawet jeśli dostawca internetu postanowi odciąć Was akurat od sygnału, można na czas lekcji skorzystać z hotspotu, czyli punktu dostępowego stworzonego na smartfonie z pakietem danych lub…połączyć się na zdalną lekcję z poziomu smartfona. Wszystkie najpopularniejsze aplikacje do wideorozmów posiadają swoje mobilne wersje.