Kryteria wyboru najlepszej oferty na kartę są następujące – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i największy pakiet transferu danych. Czyli nie martwimy się dodatkowymi doładowaniami, wykupujemy jeden pakiet i korzystamy przez cały miesiąc.

Oczywiście przed ostatecznym wyborem sprawdzamy na starterach, który operator ma najlepszy zasięg w naszej lokalizacji.

Najlepsza oferta na kartę w Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange. W jego ofercie znajdziemy obecnie dwa pakiety spełniające nasze kryteria i oba kosztują 30 zł miesięcznie.

W pakiecie „Bez limitu na 31 dni” mamy do dyspozycji oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości transfer danych 30 GB (15 GB w pakiecie+15 GB za doładowanie kwotą 30 zł).

Orange przez ostatni rok nieco wybrakował tę ofertę na kartę. Wcześniej była ona wprawdzie bez MMS-ów, ale za to z kumulacją GB i co miesiąc dochodził nam 1 GB, obecnie 30 GB to jest maksymalny pakiet w tej kwocie, bez kumulacji. Ewentualnie możemy go zwiększyć o 5 GB doładowując konto online na stronie doladowania.orange.pl.

Do 31 sierpnia przysługiwało nam z tej okazji dodatkowe 15 GB, łącznie więc można było zgarnąć 50 GB w miesiącu, ale ta promocja już wygasła z końcem wakacji.

Drugi pakiet „Bez limitu na 365 dni” również kosztuje 30 zł miesięcznie, z tym że od razu musimy zapłacić za niego 360 zł za rok z góry, za to do wykorzystania będziemy mieli 85 GB transferu danych w miesiącu, czyli prawie trzy razy więcej niż przy płatności co miesiąc.

Najlepsza oferta na kartę w Play

Play to na razie jedyny operator, który wyłamał się z „wielkiej czwórki” i najlepszy pakiet PLAY SOLO XL w ofercie na kartę wycenił już na 35 zł. Zawiera on pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych.

Z drugiej strony, Play również jest jedynym operatorem, który umożliwia dostęp do 5G w ofercie na kartę. Pozostali operatorzy tylko w abonamencie – T-Mobile i Plus we wszystkich planach, Orange tylko w najdroższym za 75 zł i w Orange Flex za 80 zł.

Najlepsza oferta na kartę w Plus

Plus w ofercie na kartę za 30 zł również udostępnia pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych (podobnie jak w Orange 15 GB w pakiecie+15 GB za doładowanie kwotą 30 zł).

Co wyróżnia ofertę na kartę w Plus? Tylko u tego operatora nie tracimy niewykorzystanych w miesiącu GB, dzięki usłudze GigaBank transfer danych z kolejnych doładowań kumuluje się z tym niewykorzystanym w danym miesiącu.

Najlepsza oferta na kartę w T-Mobile

Ostatni z operatorów najlepszą ofertę na kartę wycenia podobnie na 30 zł. Zawiera on nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych (10 GB w pakiecie+10 GB za doładowanie kwotą 25 zł).

W ofercie tego operatora jako bonus w cenie dostajecie pakiet Supernet Video, dzięki której filmy i seriale na przykład w serwisie Netfliksa możecie oglądać bez zużywania transferu danych z pakietu.

Podsumowanie w tabelce

Oferta na kartę Orange 365 Orange 31 PLAY SOLO XL Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak tak tak tak Nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak tak tak tak tak Transfer danych w miesiącu 85 GB 30 GB 20 GB 30 GB 20 GB Bonus Duża paczka danych Brak Dostęp do 5G Kumulacja GB Supernet Video Doładowanie miesięcznie 30,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Jak widać, każdy z operatorów w ofercie na kartę udostępnia jakiś bonus, który stanowi jakąś wartością dodaną do pakietu. Jeśli zależy Wam na dużej paczce danych, możecie wybrać ofertę Orange na rok. Jeśli ważna jest dla Was kumulacja GB, znajdziecie ją w ofercie na kartę w Plusie. Dostęp do 5G w ofercie na kartę? Wybór jest jeden – Play, a w przypadku chęci skorzystania z dostępu do treści wideo bez zużywania transferu danych, możecie wybrać ofertę T-Mobile.