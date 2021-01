Najlepiej sprzedające się smartfony w Orange

W 2020 roku Orange najwięcej sprzedał smartfonów Samsung Galaxy A51, na drugim miejscu pod tym względem był Samsung Galaxy A20e, a podium zamknął Samsung Galaxy A40.

Z ciekawości sprawdziłem aktualną cenę najlepiej sprzedającego się smartfona Samsung Galaxy A51 w Planie Mobilnym 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych). Porównałem to z podobną ofertą bez zobowiązania w Orange Flex (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych) i ceną tego smartfona w EURO RTV AGD w ratach 0%.

Samsung Galaxy A51 w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona 0,00zł 0,00zł 60,00zł 24 0,00zł 1 440,00zł Plan Mobilny 55 55,00zł 0,00zł 0,00zł 24 50,00zł 1 370,00zł Razem 2 810,00zł

Samsung Galaxy A51 w Orange Flex Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona w EURO RTV AGD 0,00zł 0,00zł 56,63zł 30 0,00zł 1 698,90zł Miesięczna subskrypcja 25,00zł 0,00zł 0,00zł 24 0,00zł 600,00zł Razem 2 298,90zł Różnica 511,10zł

Koszt samego urządzenia w Orange wychodzi taniej w końcowym rozrachunku, ale dodając do tego koszt oferty głosowej, smartfon ten wychodzi zdecydowanie taniej w opcji bez zobowiązania i zakupie go w ratach 0% w sklepie.

Najlepiej sprzedające się smartfony w Play

Play niestety nie zdradził nam konkretnej kolejności najlepiej sprzedających się smartfonów w minionym roku. Uzyskaliśmy od tego operatora jedynie szczątkowe informacje w tym zakresie.

W TOP 10 najpopularniejszych smartfonów w Play w 2020 roku znalazło się 5 Samsungów, 3 Xiaomi, 1 LG i 1 Huawei. Nie wiemy też w jakiej kolejności, możemy tylko przypuszczać, że podobnie jak w Orange na czołowych miejscach znalazły się Samsungi.

Najlepiej sprzedające się smartfony w Plus

Plus podał nam już pełną listę według kolejności i to TOP 5.

Samsung Galaxy A51 A515 DS LG K50S DS Samsung Galaxy A21s A217 DS Samsung Galaxy A20e A202 DS Samsung Galaxy A71 A715 DS

Jak widać, tu również królują Samsungi, tylko na drugim miejscu zapodział się jeden z modeli LG K50S.

Na pierwszym miejscu mamy Samsung Galaxy A51, czyli podobnie jak w Orange. Aktualnie nie ma go w sprzedaży online w Plus, ale możemy sprawdzić w jakiej cenie był sprzedawany w minionym roku.

Samsung Galaxy A51 w Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona 0,00zł 1,00zł 71,00zł 24 0,00zł 1 705,00zł Abonament 50,00zł 0,00zł 0,00zł 24 50,00zł 1 250,00zł Razem 2 955,00zł

Samsung Galaxy A51 w Pluh Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona w EURO RTV AGD 0,00zł 0,00zł 56,63zł 30 0,00zł 1 698,90zł Plush bez zobowiązania 25,00zł 0,00zł 0,00zł 24 0,00zł 600,00zł Razem 2 298,90zł Różnica 656,10zł

Sprawdziłem jego cenę w abonamencie Plus za 50 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 12 GB transferu danych) i porównałem z ofertą bez zobowiązania w Plus za 25 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych/po dwóch latach 20 GB). W przypadku Plusa smartfon ten był jeszcze droższy niż w Orange o 145 zł.

Najlepiej sprzedające się smartfony w T-Mobile

Najbardziej hojny, jeśli chodzi o operatorów w dzieleniu się swoimi danymi był jednak T-Mobile, który to udostępnił nam listę TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w minionym roku:

Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Xiaomi Redmi Note 9 Samsung Galaxy A21s Xiaomi Redmi Note 9 PRO Oppo A31 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 lite Apple iPhone SE (2 gen.) Motorola Moto E6 Play

W przypadku tego operatora Samsung Galaxy A51 musiał ustąpić pierwsze miejsce innemu modelowi tego producenta – Samsung Galaxy A41. W całym zestawieniu mamy 4 modele Samsunga, 2 modele Xiaomi, 2 modele iPhone i po jednym od Oppo oraz Motoroli.

Do porównania wziąłem tu cenę Samsunga Galaxy A41 w abonamencie T-Mobile M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 15 GB transferu danych) z ceną w ofercie na kartę T-Mobile M za 25 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 20 GB transferu danych) oraz opcją kupna tego smartfona w EURO RTV AGD w ratach 0%.

Samsung Galaxy A41 w T-Mobile Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona 0,00zł 459,00zł 20,00zł 24 0,00zł 939,00zł T-Mobile M 55,00zł 0,00zł 0,00zł 24 50,00zł 1 370,00zł Razem 2 309,00zł

Samsung Galaxy A41 w T-Mobile na kartę Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona w EURO RTV AGD 0,00zł 0,00zł 25,98zł 50 0,00zł 1 299,00zł T-Mobile M na kartę 25,00zł 0,00zł 0,00zł 24 0,00zł 600,00zł Razem 1 899,00zł Różnica 410,00zł

Jak widać więc, u wszystkich operatorów najbardziej popularne smartfony w sprzedaży za 2020 rok były droższe w abonamencie niż w ofercie bez zobowiązania z opcją kupna urządzeń w sklepie na raty 0%, jednak z różnych przyczyn klienci wybierali ich kupno właśnie w abonamencie.

Oczywiście wiem, że porównywaliśmy tu aktualne ceny tych smartfonów i mogło być tak, że w minionym roku były na nie okresowe promocje u naszych operatorów z dużo niższą ceną, co mogło zaważyć ostatecznie o wygranej poszczególnych modeli Samsunga (Galaxy A51/Galaxy A41) w Orange, Plus i T-Mobile oraz prawdopodobnie w Play. Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że za część z tego wyniku odpowiada też sprzedaż tych urządzeń u naszych operatorów w ratach 0% bez abonamentu.

Najlepiej sprzedające się smartfony Allegro

Jako ciekawostkę podaję na koniec też TOP 3 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2020 roku na Allegro – dane łącznie od wszystkich sprzedawców na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce:

Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T Redmi Note 9 Pro

Ani jednego Samsunga na podium, za to całe okupowane przez trzy modele Redmi Note, co chyba powinno być dobrą rekomendacją przemawiającą za tymi smartfonami, jeśli ktoś poszukuje dla siebie dobrego smartfona w cenie do 1000 zł. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się inna marka i model smartfona – iPhone 7, co też mnie nie dziwi, bo to cały czas bardzo dobry smartfon w niewiele wyższej cenie.

