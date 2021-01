Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale pokazano jako model koncepcyjny jeszcze w 2019 roku i niestety do tej pory nie zobaczyliśmy modelu produkcyjnego. Wiele wskazuje jednak na to, że SUV nieco mniejszy niż Stelvio zawita na rynek w tym roku, wspólnie z podobnymi modelami ze stajni FCA, jak Jeep Renegade. Do wyboru będą zatem silniki spalinowe oraz napęd hybrydowy, a głównymi konkurentami Tonale powinny być Mercedes GLA oraz Audi Q3.

Audi e-Tron GT

Audi e-tron GT będzie topowym elektrycznym modelem w ofercie marki, który powstaje na bazie platformy, którą wykorzystano przy budowie Porsche Taycan. Można zatem spodziewać się podobnym osiągów, zasięgu oraz prędkości ładowania. Audi może szykować też odmianę e-tron GT RS o jeszcze lepszych osiągach, ale ten model raczej nie pojawi się w tym roku.

BMW i4

BMW i4 będzie chyba najciekawszą propozycją z Bawarii, elektryczna limuzyna ma zaoferować zasięg rzędu 600 km, moc nawet 530 KM oraz prędkość maksymalną wynoszącą 200 km/h. Głównymi rywalami w segmencie będą zapewne samochody Tesli, tańsze wersje Taycana czy Ford Mustang Mach-E.

Citroen e-C4

Citroen C4 zadebiutował w połowie zeszłego roku, ale wersja elektryczna dopiero trafi do salonów. Hatchback zamieniony w crossovera powinien cieszyć się całkiem sporym zainteresowaniem, a zaoferuje napęd identyczny jak w innych autach koncernu PSA, czyli między innymi w Peugeot e-208, który posiada baterie o pojemności 50 kWh i silnik elektryczny o mocy 136 KM.

Ferrari Purosangue

W tym roku powinniśmy też doczekać się premiery pierwszego SUVa od Ferrari, Purosangue można spotkać już na ulicach Maranello i wygląda na to, że jest na co czekać. Konkurencja w segmencie premium jest spora, ale Ferrari nie powinno mieć problemów ze znalezieniem chętnych na zakup swojego samochodu.

Ford Mondeo (Fusion) Active

Już od dłuższego czasu plotkuje się, że Ford może zakończyć produkcję Mondeo i całkiem wycofać się z segmentu D, który staje się coraz mniej popularnych wśród klientów. W jego miejsce w ofercie firmy ma pojawić się crossover, który może wyglądać tak jak koncepcyjny Fusion Active na zdjęciu powyżej.

Honda Civic XI

Honda Civic XI generacji została już pokazana z zewnątrz, ale na oficjalną premierę musimy jeszcze chwilę poczekać. Honda nieco złagodziła design zaprezentowany w X generacji, ale pod względem bryły Civic niewiele się zmienił, choć nieco też urósł aby wypełnić lukę po Accordzie.

Mercedes klasy C

Klasa C traci nieco na znaczeniu z powodu spadającego zainteresowania auta z tego segmentu, ale Mercedes i tak szykuje odświeżony model, które zadebiutuje w tym roku. Wśród nowości można spodziewać się nowego systemu MBUX, a także napędów wspomaganych przez energię elektryczną.

Mercedes EQS

Mercedes EQS będzie flagową elektryczną limuzyną w ofercie koncernu, która zaoferuje też topowe osiągi, na czele z zasięgiem na poziomie nawet 700 km. EQS będzie też pierwszym modelem Mercedesa z całkowicie dotykowym kokpitem, który zaoferuje 3 ekrany schowane za jednolitą taflą szkła – MBUX Hyperscreen.

Nissan Qashqai

Najpopularniejszy crossover w Europie, protoplasta całego segmentu i jeden z najlepiej sprzedających się modeli Nissana. Qashqai trzeciej generacji zapowiada się wyśmienicie, a japoński koncern powoli odsłania karty, pokazując póki co tylko wnętrze. Powyższe zdjęcie to tylko mockup, wersja produkcyjna będzie nieco inna, ale wiele wskazuje na to, że Qashqai znowu będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Opel Astra L

Opel Astra L to pierwsza wersja tego samochodu zbudowana na nowej płycie podłogowej i już po przejęciu przez koncern PSA. Można zatem oczekiwać, że Astra będzie miała sporo wspólnego z Peugeotem 308 i Citroenem C4. Czy mimo tego nadal znajdzie nabywców? O tym przekonamy się jeszcze w tym roku.

Rivian R1T/R1S

Największy rodzimy konkurent Tesli, czyli Rivian zamierza rozpocząć sprzedaż swoich elektrycznych samochodów już w tym roku. W Europie pewnie nie zdobędzie wielkiego zainteresowania, ale w USA szykuje nam się na prawdziwy hit, który będzie rywalizował z najpopularniejszymi pickupami, które też mają zyskać swoje wersje elektryczne.

Skoda Fabia

Skoda sukcesywnie odświeża gamę swoich samochodów, pod nowej Octavii, w tym roku przyjdzie pora Fabię, jeden z najpopularniejszych nowych samochodów w Polsce. Powyższe zdjęcie to tylko wizja grafika z Auto Express, ale można oczekiwać, że nowa Fabia upodobni się do większych modeli w ofercie Skody. Jeśli zaś chodzi o napęd to nie spodziewamy się rewolucji, ale pojawią się pewnie silniki z miękką hybrydą.

Volkswagen ID.4

W tym roku w sprzedaży pojawi się też Volkswagen ID.4, który ma za zadanie kontynuować dobrą passę modelu ID.3. Nawet jeśli ten drugi model napotkał sporo problemów na starcie, to i tak jest obecnie jednym z najpopularniejszych elektryków na rynku i patrząc na zainteresowanie modelem ID.4, w tym przypadku historia może się powtórzyć. Tym bardziej, że mamy do czynienia ze znacznie bardziej popularnym nadwoziem.

Oczywiście samochodów, które zadebiutują w tym roku jest znacznie więcej. Zapaści w branży motoryzacyjnej póki co nie widać i miejmy nadzieje, że 2021 rok będzie lepszy, nie tylko dla aut elektrycznych.