Najciekawsze i najdziwniejsze rzeczy pokazane na CES 2021

Cyfrowe zdrowie

Możliwość zdiagnozowania objawów choroby przy pomocy inteligentnych urządzeń posiadanych w domu, to moja jedyna nadzieja na to, że w przewidywalnym czasie jakość opieki zdrowotnej w naszym kraju się podniesie. Przy części schorzeń sztuczna inteligencja już dziś może być bardziej wydajna od lekarzy, a że w naszym kraju ich brakuje, a niedługo będzie ich jeszcze mniej chyba tylko technologia może nas uratować. Staram się być na bieżąco z nowościami z tej dziedziny i na CES pojawiło się kilka ciekawych urządzeń.

HealthyU

Urządzenie HealtyU to urządzenie do monitorowania kardiologicznego, wyposażone w 7 elektrod, umożliwiających znacznie dokładniejszy pomiar niż jakikolwiek smartwatch. Wbudowane mikrofony umożliwiają stetoskopowy osłuch serca i płuc. Urządzenie mierzy także temperaturę, ciśnienie, tętno oraz nasycenie krwi tlenem. Urządzenie zostało wyposażone w niewielki, ale całkiem czytelny ekranik oraz współpracuje z dedykowaną aplikacją. Co ważne, firma jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu FDA, który to posiada także ich będący już na rynku produkt, czyli cyfrowy stetoskop.

Flō

To urządzenie, jeśli to co obiecują jego twórcy potwierdzi się w praktyce, pozwoli alergikom na ograniczenie przyjmowania leków antyhistaminowych. W przypadku wystawienia się na działanie alergenu wkłada się urządzenie do nozdrza i uruchamia na 10 sekund (na każdą dziurkę). Flō wykorzystuje czerwone i bliskie podczerwonemu światło, aby powstrzymać wydzielanie histaminy oraz złagodzić stan zapalny. Produkt jest efektem wieloletnich badań, aktualnie firma jest w trakcie zatwierdzania go przez FDA. Badania z jego udziałem nie wykazały żadnych efektów ubocznych wynikających z jego używania.

iSyncWave

Urządzenie ma być domowym odpowiednikiem elektroencefalogramu pozwalającym nie tylko diagnozować różne schorzenia neurologiczne, takie jak na przykład demencja, ale i pozwalać na prowadzenie terapii światłem LED, łagodzącej ich skutki. iSyncWave w przeciwieństwie wcześniej wymienionych jest ciągle w fazie prototypowej i nie ma jeszcze informacji, kiedy może pojawić się na rynku. Biorąc pod uwagę dużą ilość neurologicznych powikłań po Covid-19, może okazać się urządzeniem przydatnym także w przychodniach czy szpitalach.

Life Style

Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure powered by Perso

Nie wiem, kto wymyślił taką nazwę, ale napewno nie przemyślał wszystkich marketingowych konsekwencji jakie ze sobą niesie. Nie mniej, kobiety raczej nie będą patrzyć na nazwę, ale możliwości jakie daje to urządzenie. Mówiąc najkrócej, jest to domowa „fabryka” szminek z dużym zakresem możliwych do otrzymania kolorów. Zasilana jest specjalnymi kartridżami, umożliwiającymi mieszanie podstawowych odcieni na przeróżne sposoby.

Sterowanie odbywa się przy pomocy telefonu komórkowego, a algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają zasugerować kolor jaki będzie najlepiej pasował do wybranej kreacji. Można też dopasowywać odcień szminki do wybranego elementu biżuterii czy koloru paznokci. Urządzenie będzie kosztować 299, a kartridże 100 dolarów. Jak narazie to dość kosztowne urządzenie, ale w przyszłości podobne gadżety będą zapewne standardowym wyposażeniem kobiecych szafek.

Ninu Smart Perfume

Podobny pomysł, tyle że dotyczącym perfum, zaprezentował startup Ninu. Urządzenie Smart Perfume ma dysponować trzema podstawowymi zapachami, które dzięki aplikacji będą mogły być miksowane zgodnie z wyrażonym przez nas życzeniem. Będzie można zasugerować aplikacji, jakie wrażenie chcemy zrobić w towarzystwie, a ona skomponuje odpowiednio intensywny zapach. Firma informuje, że w ofercie będą zarówno zestawy przeznaczone dla kobiet, jak i mężczyzn.

Urządzenie jest na obecną chwilę w trakcie testów, a firma ma nadzieję w najbliższym czasie odpalić kompanię crowfundingową umożliwiającą rozpoczęcie produkcji. Ceny nie są znane.

Inteligentny dom

ColdSnap

Jako miłośnik lodów włoskich nie mogłem pominąć maszyny do ich produkcji. Nie jest to produkt który chciałbym mieć w domu już w tym wydaniu, jest duży, drogi a jego zasada działania opiera się podobnej zasadzie jak w przypadku tanich ekspresów kapsułkowych. Niemniej traktuję to jednak jako pierwszy krok na drodze d udomowienia lodów włoskich, a jeśli się to sprzeda, bardziej zaawansowane „lodowe ekspresy” z pewnością też się pojawią. W tym konkretnym przypadku, cena urządzenia ma wnieść około 1000 dolarów, a puszki z produktami będą kosztować około 2 – 3 dolarów. Dużo.

Zabawne i pomocne roboty Samsunga

Samsung zaprezentował zabawną parę robotów domowych z których Bot Care dba o nasze zdrowie, aktywność i pełni funkcję sekretarki, a Bot Hand ładuje zmywarkę i robi porządki. Te produkty to oczywiście tylko demonstratory możliwowści, które raczej nie pojawią się w sprzedaży, ale pokazują, jak już za parę lat może wyglądać przyszłość w najbardziej rozwiniętych krajach świata.

Drony Cadillaca

Cadillac jest firmą, która pomimo wielu zmian ciągle kojarzy się z samochodami dla starszych Amerykanów. Pomimo dość agresywnych projektów średni wiek właścicieli obniżył się tylko do 50 lat. Stąd byłem raczej zaskoczony, że GM to właśnie tę markę przeznaczył na bycie forpocztą zmian, jak choćby w kontekście samochodów elektrycznych.

Jeszcze bardziej zaskakujące, że to pod tym brandem zaprezentowano koncept automatycznych pojazdów takich jak miejska taksówka oraz dron transportowy. Trzeba przyznać, że oba projekty wyglądają bardzo futurystycznie i mogą się podobać. Pozostaje oczywiście pytanie, ile z tych wizji zostanie w prawdziwym życiu. Tak czy inaczej, pierwszy raz od lat warto obserwować nowości od Cadillaca.