Najbardziej popularne profile, posty i hashtagi Facebooka w Polsce

Nie od dziś wiadomo, że polskiego Twittera opanowali politycy, więc zacznijmy od ciekawszego zestawienia odnoszącego się do Facebooka. Według badania Gemiusa za grudzień 2019 roku, ten najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie odwiedziło ponad 21 mln realnych użytkowników w Polsce, to plasuje Facebooka w pierwszej trójce najpopularniejszych serwisów w naszym kraju. Twitter nie „łapie” się jeszcze do pierwszej dwudziestki, no ale próg wejścia do niej nie jest mały, bo wynosi nieco ponad 8 mln RU.

Które profile są najpopularniejsze na Facebooku? Niezmiennie największą liczbą fanów może pochwalić się Robert Lewandowski – ponad 9,1 mln fanów, na drugim miejscu jest Kuba Błaszczykowski ponad 2,2 mln, więc ogromna przepaść między pierwszym a drugim miejscem, a podium zamyka Play z niewiele mniejszym gronem fanów. Wysoko jest też nasza największa platforma sprzedażowa w polskim internecie, czyli Allegro (ponad 18,5 mln RU w grudniu 2019 roku).

Z kolei najszybciej rosnącymi profilami, które zdobyły największą liczbę fanów w 2019 roku są profile z przepisami – Noizz Food i Pyszności oraz z linkami do artykułów w sieci LOL Mania.

I to właśnie LOL Mania wywołała w minionym roku najwięcej interakcji ze strony fanów, na drugim miejscu mamy tu SokzBuraka, a na trzecim profil Popularne, który podobnie jak LOL Mania dzieli się linkami znalezionymi w sieci.

Ciekawy skład ma przeciwne zestawienie, czyli interakcje fanpage–>fani, najwięcej reakcji na posty fanów miała „wielka czwórka” naszych operatorów infrastrukturalnych, czyli Orange, Play, Plus i T-Mobile, a pomiędzy nimi wplątało się też Allegro.

Natomiast najbardziej aktywnymi profilami w minionym roku, na których opublikowano największą liczbę postów były profile Radio Maryja, które to wyprzedziło nawet SokzBuraka i Wirtualną Polskę.

Jeśli chodzi o najczęściej używane hashtagi, wygrywa #wieszwiecej od TVP Info, dalej mamy #tvpsport i na trzecim miejscu #katowice.

Na koniec mamy najpopularniejsze posty, tutaj postem z największą liczbą polubień, udostępnień i komentarzy był post Coca Coli, pod którym internauci głosowali na miasta, które ciężarówka Coca-Coli ma odwiedzić.

Najbardziej popularne profile, posty i hashtagi Twittera w Polsce

W przypadku Twittera w pierwszej dziesiątce profili z największą liczbą obserwujących mamy znowu Roberta Lewandowskiego, trzech polityków, Newsweeka, papieża, MTV, Tomasza lisa, prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, a na pierwszym miejscu profil TVN24.

Wśród najszybciej rosnących profili znalazł się profil CD PROJEKT RED, z pewnością to zasługa długo wyczekiwanego Cyberpunk 2077, który przyciągnął do tego profilu nie tylko fanów z Polski. W tym zestawieniu wygrywa jednak profil Auschwitz Memorial, a podium zamyka Robert Lewandowski.

Profil Auschwitz Memorial wywołał też największą liczbę interakcji obserwujących, ponad 2 mln mniej miał ich Krzystof Stanowiski, założyciel serwisu sportowego Weszło, nieco mniej Tomasz Lis, który zajął trzecie miejsce.

Najczęściej wspominanymi profilami były profile stacji informacyjnych – TVP Info i TVN24, partii rządzącej i opozycyjnej oraz premiera Morawieckiego.

Słowa uznania należą się tutaj dla Janusza Piechocińskiego, który przez cały rok dotrzymywał kroku przy tweetowaniu Onetowi, Polskiem Radiu 24, Radiu Maryja i TVP Info.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze hashtagi, podobnie jak na Facebooku najczęściej używanym był #wieszwiecej, dalej mamy #tokfm i #pr24.

Zostały nam jeszcze najpopularniejsze posty na Twitterze w 2019 roku, a te opublikowano na profilu Auschwitz Memorial oraz Dominika Tarczyńskiego.

Źródło: Sotrender.