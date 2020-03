Google obiecuje, że nowy sposób promowania treści przełoży się na jeszcze lepsze uwypuklanie nowych twórców oraz artystów, lecz na tę chwilę nie jest to jeszcze zauważalne. Zmiany w aplikacji YouTube’a powinny być już widoczne na Waszych smartfonach, a jeśli tak nie jest, to według Google stanie się to na przestrzeni najbliższych dni.

Nie odwiedzam strony „Na czasie” na YouTube

Nie pamiętam, bym kiedykolwiek świadomie odwiedził zakładkę „Na czasie” na YouTube. No dobrze, zrobiłem to z wyboru minimum raz, by dzisiaj przekonać się co w trawie piszczy. Ku braku mojego zdziwienia żaden z filmików nie okazał się dla mnie na tyle interesujący, że postanowiłbym w niego kliknąć i obejrzeć. Zdarza się, że czasem wchodzę na stronę główną, na której przede wszystkim znajdują się treści dobrane pod mój gust. Ze skutecznością tego rozwiązania jest o wiele lepiej, choć nie będę ukrywał, że skrót w zakładkach prowadzi mnie bezpośrednio do listy z nowościami z subskrybowanych kanałów, by pozostałych „rekomendowanych” treści po prostu uniknąć.