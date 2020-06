Fakt, że Twitch jest najlepszym miejscem dla streamerów jest niepodważalny. Niezgrabne podrygi ze strony Microsoftu czy Facebooka niczego nie zmieniły. Ogromny budżet jaki stał/stoi za Mixerem, próby podkupywania najlepszych streamerów na wyłączność niczego tu nie zmieniły. Twitch królem był, jest i zostanie nim jeszcze na długo. Co więcej, przez (a raczej dzięki!) koronawirusowi jego pozycja może się jeszcze bardziej umocnić i niedługo okaże się, że jest to platforma do pokazywania absolutnie wszystkiego.

Twitch jako elektroniczny zamiennik sportu

Pierwszym znakiem było wykorzystanie Twitcha jako zamiennika dla prawdziwego sportu. Wiele dyscyplin takich jak piłka nożna, wyścigi, rajdy, szachy i inne przeniosło się do internetu. Skoro nie można było pograć w realu to trzeba było na komputerze. Gwiazdy światowego formatu zaczęły streamować swoje elektroniczne zmagania. Organizacje zaczęły wychodzić do ludzi z turniejami e-sportowymi, aby utrzymać zainteresowanie kibiców. Towarzyszyła temu profesjonalna oprawa, komentatorzy znani z telewizji i zawodnicy z pierwszych stron gazet.

Twitch stał się naturalnym miejscem do transmisji tego typu zmagań. Zysk dla niego? Dwojaki.

Pierwszy to oczywisty i krótkotrwały wzrost zainteresowania. W końcu skoro nie ma innego miejsca do oglądania swoich idoli to wszyscy idą na Twitcha. Co ciekawe, zjawisko to dotyczyło zarówno osób dla których jest on codziennością jak i tych, którzy zajrzeli tam pierwszy raz.

Drugi to efekt długofalowy. Z oczywistych względów wiele z osób, które wpadło na Twitcha pierwszy raz zrobiło to również ostatni raz. Jednak bez wątpienia część z nich już tam zostanie. Baza użytkowników rośnie, ekspozycja na reklamy również jak i szansa, że ktoś wykupi płatną usługą. Kasa się zgadza!