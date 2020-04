Na skraju generacji: czy warto kupić Xboxa One i PS4, kiedy za kilka miesięcy premiera nowych konsol?

No a dyskutując o bibliotece gier — trudno też przejść obojętnie obok tego, jak prężnie działa rynek wtórny. Bo używanych gier na płytach zarówno na Xbox One jak i PlayStation 4 można znaleźć wiele: zarówno w popularnych serwisach aukcyjnych, tych z ogłoszeniami oraz forach/grupach poświęconych grom wideo.

PlayStation 4 i Xbox One w 2020: to wciąż fantastyczny sprzęt, który nadal wystarczy na długo

To prawda że kiedy do sklepów trafią następcy PlayStation 4 i Xboxa One, blask tych sprzętów nieco przygaśnie, ale to nie jest tak, że z dnia na dzień staną się bezużyteczne i żadna nowa gra na nie już nie wyjdzie. Wręcz przeciwnie — przez najbliższe 2-3 lata nie będziemy musieli przejmować się wsparciem. Znając życie zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony — ale po premierze nowych sprzętów, z dnia na dzień studia ani wydawcy nie porzucą rynku z milionem konsumentów. Także możecie śmiało kupić sprzęt i nie obawiać się, że po tym jak na rynku pojawią się nowe tytuły — nie będzie w co grać. Zresztą wystarczy spojrzeć na najciekawsze gry PlayStation 4 w 2020 by zdać sobie sprawę, że nudy nie będzie. Zwłaszcza, że premiery co rusz są przesuwane: w końcu obsuwę zaliczył nie tylko Cyberpunk 2077, ale też The Last of Us II jest opóźnione przez pandemię koronawirusa. Poza tym w przypadku Xboksa — nawet jeżeli zdecydujecie się przesiąść na konsolę nowszej generacji, akcesoria z X1 będą z nią wciąż kompatybilne — możecie więc bez obaw kupować dodatkowe pady czy nawet odjechany kontroler Xbox Elite Series 2.