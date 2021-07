Na rynku NFT dalej wesoło. Sprzedano kod źródłowy WWW, ale z błędami…

NFT jak źle wybita moneta?

O ile jeszcze przygotowanie takiego zestawu ma faktycznie jakiś sens, gdyby zostało stworzone na jakimś nośniku (pliki) i papierze (list) nie wymagałoby nawet posiłkowania się NFT, to kwota jaką za to zapłacono jest absurdalna. Całość poszła bowiem na aukcji za… 5,4 mln dolarów. Co więcej, okazało się, że film z kodem źródłowym zawiera błędy.

Hold on…the www source that Sotheby is auctioning? The angle brackets are wrong! They've been – yes – HTML encoded from "< >" to "< >". Lol. https://t.co/vb7clOETfU pic.twitter.com/kb1ugoPyok — @mikko (@mikko) June 30, 2021

Jak zauważył ekspert ds. bezpieczeństwa Mikko Hypponen znaczniki „<” oraz „>”, w czasie przenoszenia do animacji wysypały się i zostały podmienione na „<” oraz „>”. W internecie trwa więc obecnie dyskusja, co to dla tego NFT oznacza. Czy jest to odpowiednik źle wybitej monety lub błędnie wydrukowanego znaczka i podnosi jego wartość? Czy twórca będzie mógł wystawić poprawiony kod ponownie, względnie czy może zaktualizować błędny plik w sprzedanym już zestawie i jak to się ma do tego pseudoprawa własności.

Wszystko jest oczywiście pokłosiem absurdalności całej tej koncepcji. Patrząc jednak na osiągniętą na aukcji cenę, wydaje się, że rynek jeszcze przez jakiś czas będzie kupował powietrze. W końcu jednak rynek musi to zweryfikować i pokazać, że król jest nagi…

Szczegółowy opis aukcji znajdziecie tutaj.

