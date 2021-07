Na czym najczęściej oglądacie filmy i seriale?

Z YouTubem jest inaczej. Najczęściej jest to wspomniany monitor stojący na biurku, później smartfon, na końcu na równi iPad i telewizor – choć ostatnio łapię się na tym, że TV zaczyna powoli dominować wspomniane urządzenia. Najczęściej są to jednak lepsze jakościowo produkcje lub dłuższe materiały.

Trudno mi ocenić na ile jest są to standardowe scenariusze, natomiast podpytałem ostatnio znajomych, jak to wygląda u nich. I nie ukrywam, że w kilku przypadkach byłem mocno zaskoczony. Netflix tylko na komputerze lub tylko na laptopie, kiedy w tym samym pokoju wisi na ścianie telewizor wydaje mi się bardzo dziwnym podejściem. Tak samo jak koleżanka, która ogląda absolutnie wszystko na…iPhonie 12 Mini. Nie wiem co jest fajnego we wpatrywaniu się w malutki (w porównaniu z innymi modelami) ekran smartfona podczas seansu jakiegoś dużej, pełnego efektów specjalnych i pięknych scen filmu. Rozumiem mobilność, ale mówimy tu o domu, a nie oglądaniu w plenerze.

Przyzwyczailiśmy się do technologii tak bardzo, że chyba trochę zapomnieliśmy, jak było kiedyś. Wypożyczalnie kaset VHS, dwa kanały w telewizji i oglądanie tylko tego, co przewidziano w ramówce. Myślę, że gdybym cofnął się w czasie i powiedział sobie w wieku lat 15, że tak będzie to wyglądać w 2021 roku, w życiu bym w to nie uwierzył.

A jak i na czym Wy najczęściej oglądacie filmy i seriale?