Na co zwrócić uwagę kupując drukarkę?

Jeśli zamierzacie drukować przede wszystkim tekst, nie ma co wybierać drukarki z wysokim dpi. Jeśli jednak planujecie nanosić na papier grafiki lub prezentacji, jest to parametr, na który trzeba zwrócić uwagę. Co z tego, że plik źródłowy będzie świetnej jakości, jeśli nie będziecie go w stanie przenieść na papier w zadowalającej jakości?

Koszty eksploatacyjne

Zakup drukarki to tylko jeden z kosztów. Do tego dochodzą jeszcze papier oraz tusz lob toner. Producenci prześcigają się w informacjach o niskich kosztach eksploatacji ich sprzętów dlatego warto zwracać na to uwagę. Im więcej da się na jednym wkładzie czy tonerze wydrukować, tym lepiej dla Was. Trzeba też spojrzeć na koszty materiałów eksploatacyjnych – zarówno tych oryginalnych, jak i zamienników. Co bowiem z tego, że drukarka jest ekonomiczna, jeśli ich uzupełnienie wiąże się z bardzo dużym wydatkiem?

grafika: 1, 2, 3