Na co zwracacie największą uwagę w grach?

Tu warto wspomnieć o Cyberpunk 2077, którego najmocniejszymi cechami również są świat, opowieść i postacie. Tyle tylko, że wymienione wyżej gry w ogóle nie aspirowały do miana najładniejszych produkcji na rynku, nie miały być najlepsze, największe i najładniejsze. Może właśnie dlatego większość komentarzy dotyczących produkcji CD Projekt Red dotyczy błędów technicznych i niedociągnięć. Z drugiej strony, to właśnie CP2077 był dla wielu osób niegrywalny i przez swoje bugi nie pozwalał w pełni cieszyć się światem czy opowieścią. Ustaliliśmy już więc, że technikalia muszą być przynajmniej solidne żeby nie zrazić graczy do uruchamianej gry.

Dalibyście się porwać strzelance, która wygląda tak sobie, a ma kapitalny system poruszania się i wymiany ognia? Ja zdecydowanie tak. Skoro przez tyle lat grafikę musiałem sobie „dopowiadać”, to niby dlaczego teraz muszę bawić się dobrze jedynie przy najpiękniejszych i najbardziej szczegółowych produkcjach? Zdecydowanie bardziej wolę świetny mechanizm strzelania niż piękną wydmuszkę, gdzie karabiny sieją ogniem niczym plastikowe Nerfy, a każdy posłany w przeciwników wirtualny nabój zamiast frajdy, serwuje rozczarowanie. Ja rozumiem, że chodzi o styl graficzne, ale leciwe już Rainbow Six Siege zjadło mi na PlayStation 5 ponad 100 godzin i bardzo żałuję, że zainteresowałem się tą grą tak późno. Czy wygląda dobrze? Nie, graficznie bardzo odstaje zarówno od next-genów, jak i końcówki poprzedniej generacji. Ale co z tego, skoro jest ciekawa, dopracowana, wymagająca i świetnie się w niej strzela?

Są oczywiście pewne produkcje, po które boję się sięgać i jedną z nich jest bijący rekordy popularności Valheim. Kiedy oglądam fragmenty rozgrywki na YouTube mam wrażenie, że cofam się w czasie – ale jednak kilka milionów graczy bawi się świetnie znajdując w grze rzeczy, których najwyraźniej próżno szukać u konkurencji. Na podobnej zasadzie przecież wciąż ogromną popularnością cieszy się Minecraft, gdzie liczą się jeszcze inne elementy niż bohaterowie i fabuła. O grafice nawet nie wspominam, bo choć są osoby, które ładują w swoje wersje tonę upiększających modów, to mój 10-letni syn uwielbia Minecraft i najwięcej gra w niego na Nintendo Switch.

Z grami jest podobnie jak z muzyką i filmem. Mijają kolejne lata, na rynku pojawiają się kolejne produkty, przez co bardzo trudno zrobić coś innowacyjnego i ciekawego jednocześnie. Jasne, można kombinować na siłę, ale często efektem jest nieprzyswajalny produkt, który może i różni się od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy, ale nie znaczy wcale, że kogokolwiek zainteresuje. Bardzo wiele rzeczy już wymyślono i pokazano, silenie się na oryginalność nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Gry „singlowe” to dla mnie przede wszystkim ciekawy świat, dobrze napisani bohaterowie i wciągająca opowieść – niekoniecznie w 4K i 60 fps-ach. Lubię kiedy wszystkie elementy się ze sobą spinają i obok dobrego „story” dostaję również dopracowany w innych aspektach produkt, jednak kwestie techniczne zeszły dla mnie na dużo dalszy plan. No chyba, że błędy wieszają mi misję lub konsolę jak to miało miejsce w przypadku CP 2077. Dlatego odpowiednie dopracowanie wszystkich elementów jest moim zdaniem kluczem do sukcesu.

A Wy na co zwracacie największą uwagę w grach? Fabułę i bohaterów, czy może system rozgrywki?