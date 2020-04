Teraz z gier na potęgę robić będą nie filmy, a seriale. Zapowiedziano adaptację uwielbianej przygodówki sprzed lat

Myst jako serial — jestem zaintrygowany, to historia która ma ogromny potencjał

Pamiętam moją pierwszą styczność z Myst — jakoś w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Na tle wszystkich innych przygodówek tamtych czasów, wyraźnie się wyróżniała. Była czymś innym, czymś dotychczas niespotykanym — ale o ile same założenia i konstrukcja gry w niczym nie przypominała tych od Sierry czy LucasArts, to gra wyróżniała się jeszcze w innym aspekcie. Tamtejszy klimat i tajemniczość hipnotyzowały już od pierwszych minut. Podróże między światami, tajemnicze księgi, stopniowe odkrywanie tamtejszych sekretów i prawideł rządzących światem było zupełną nowością. No i nie trzeba było długo czekać, by gra okazała się światowym hitem i w mig wskoczyła na listę najlepiej sprzedających się gier.

Ze względu na ciekawy świat — wydaje się być idealnym materiałem na trzymający w napięciu serial. Za scenariusz serialu Myst ma odpowiadać Ashley Edward Miller (m.in. The Twilight Zone, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Fringe), a współpracować z nim będzie współtwórca gry: Rand Miller. Nie powiem — zapowiada się obiecująco. Tamtejszy świat wydaje się być idealnym do przeniesienia w formie odcinkowej, Miller wydaje się być odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, zaś sama historia ma spory potencjał. Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

