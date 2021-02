Dane techniczne MyPhone Now eSIM

6-calowy ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości HD+ (1560 x 720pikseli) w formacie 19:9,

układ Mediatek MT6762 Helio P22: 8 x ARM Cortex A53 (4 x 2 GHz, 4 x 1,5 GHz); IMG PowerVR GE8320,

4 GB RAM,

64 GB pamięci wbudowanej,

Android 10,

Bluetooth 5.0,

LTE,

eSIM,

dual SIM,

WiFi 802.11 a/b/g/n (2,4 & 5 GHz),

złącze USB typu C,

port audio jack 3,5 mm.

NFC,

aparat główny: 13 Mpix, 2 Mpix do zdjęć makro 2 Mpix.

przednia kamerka: 8 Mpix,

bateria 4000 mAh,

wymiary: 154,5 x 73,2 x 8,9 mm,

waga: 162 gramy.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji: 699 złotych.

Wygląd, wykonanie

MyPhone Now to przykład ładnego, standardowego designu. Z tyłu widać wysepkę z aparatem, która przywodzi na myśl Huawei Mate 10, a do tego błyszcząca obudowa mieniąca się na różne odcienie granatu potrafi przykuć wzrok, więc widać, że producent przyłożył się do tego elementu. Szkoda jedynie, że właśnie moduł fotograficzny wystaje ponad resztę obudowy.

Całość została wykonana z tworzywa sztucznego. W tym segmencie nie spodziewałem się niczego innego, a zastosowane materiały są niezłej jakości, jednak model cierpi na typową przypadłość telefonów z błyszczącą obudową. Plecki bardzo szybko pokrywają się odciskami palców. Poszczególnie przyciski zapewniają niezły skok, jakość wykonania jest na plus.

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie portów, to zarówno USB typu C jak i audio jack 3,5 mm pojawiły się na dolnej krawędzi, zaraz obok głośnika.

Wyświetlacz

Testowany model został wyposażony w 6-calowy ekran, który otoczony jest przez naprawdę duże ramki, co powoduje, że w praktyce nie jest aż tak mały, jakby mogło się wydawać. Moim zdaniem taka przestrzeń robocza pozwala na komfortowe przeglądanie sieci, granie, czytanie, oglądanie filmów. Do tego mamy tu rozdzielczość HD+, co przekłada się na zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 286 punktów na cal. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do wyświetlaczy Full HD czy Ultra HD, dostrzeżecie tutaj delikatnie nieostrości, jednak nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu.

Panel to klasyczny IPS, który przekłada się na niezłe kąty widzenia, choć przy większym odchyleniu widać znaczną utratę kontrastu, oraz przyzwoite odwzorowanie kolorów. Dodatkowo możemy edytować tu ich nasycenie. Bez rewelacji pozostaje jakość czerni i poziomy jasności: minimalna mogłaby być niższa, z kolei maksymalna nie zawsze idealnie sprawdza się w słońcu. Tu warto dodać, że wyświetlacz jest chroniony przez folię ochronną, która przyjmuje na siebie drobne ryski, ale przy tym bardzo się palcuje i nie pozwala na płynny ślizg palca przy korzystaniu z telefonu. Na plus oceniam czułość ekranu i zamontowany czujnik do regulacji automatycznej jasności ekranu.

Wydajność, działanie

MyPhone Now eSIM korzysta z układu Mediatek Helio P22. Składa się na niego: 8 rdzeni ARM Cortex A53 (4 x 2 GHz, 4 x 1,5 GHz), grafika PowerVR GE8320; który jest uzupełniony przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Bez rewelacji, ale takie połączenie zdążyło już nas przyzwyczaić do rozsądnej szybkości działania na niskiej półce.

[

W grach telefon radzi sobie przyzwoicie. Zastosowane GPU nie należy do wydajnych, ale smartfon ma ekran o rozdzielczości HD+, dzięki czemu można tu komfortowo pograć w mniej wymagające tytuły. Zaawansowane produkcje po prostu będą tu klatkować.. Do tego sprzęt nie ma tendencji do nadmiernego nagrzewania się.

Benchmarki:

Geekbench Single-Core: 139 Multi-Core: 840

3D Mark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1): 403



W codziennym używaniu jest stabilnie, jednak należy nastawić się na to, że MyPhone Now potrzebuje chwili, aby zareagować na polecenia wydawane przez użytkownika. Mimo to zawsze telefon działał stabilnie, choć w tej klasie cenowej znajdziemy teraz modele, które po prostu szybsze z racji na zastosowanie bardziej wydajnych komponentów. Wielozadaniowość, mimo zastosowania 4 GB RAM, jest mocno ograniczona i w tle możemy mieć pozostawionych 2, 3 aplikacje.

Na dane mamy około 50 z 64 GB pamięci wbudowanej. Pamięć wbudowaną możemy rozszerzyć z użyciem kart microSD, jednak wtedy musimy zrezygnować z drugiej karty nanoSIM.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 288,65 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 175,45 MB/s,

– losowy odczyt danych – 59,57 MB/s,

– losowy zapis danych – 21,04 MB/s.

Oprogramowanie

Cieszy na pewno fakt, że MyPhone działa pod kontrolą Androida 10 bez większych modyfikacji ze strony producenta. Na pokładzie jest Android 10

Dostępne funkcje:

Pasek nawigacji – można wybrać układ z przyciskami lub sterowanie gestami; da się edytować kolor tła paska,

Menedżer baterii – pozwala wykryć aplikacje zużywające za dużo energii,

Funkcja odcisków palców – z użyciem skanera linii papilarnych można robić zdjęcia, zrzut ekranu lub wracać na ekran startowy,

Inteligentna pomoc – tradycyjny system gestów pozwalający na, np. wykonanie zrzutu ekranu trzema palcami lub odebranie połączenia przychodzącego przez przyłożenie telefonu do ucha,

DuraSpeed – ograniczenie działania aplikacji w tle.

Zaplecze telekomunikacyjne

Kluczowym elementem wyposażenia MyPhone Now pozostaje właśnie eSIM i jest to najtańszy model oferujący to rozwiązanie, za co należą się słowa pochwały do producenta. Pozwala to na łatwe dodawanie wirtualnej karty operatora, niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, o ile operator wspiera taką możliwość, a w miejscu eSIM możemy mieć duplikat swojej fizycznej karty SIM lub też nową kartę. Oznacza to, że możemy mieć jeden numer na dwóch telefonach. Obecnie ta technologia dopiero jest popularyzowana, ale już teraz możemy skorzystać z jej dobrodziejstw.

Przeczytaj również: Czym jest eSIM i jak działa?

Poza tym MyPhone Now to dobrze działające moduły łączności, na czele z dwuzakresowym WiFi, LTE, NFC, Bluetooth 5.0 czy GPS. Sama jakość rozmów była dobra, aczkolwiek mikrofon ma tendencję do zbierania dużej ilości dźwięków z naszego otoczenia.

Zabezpieczenia biometryczne

MyPhone Now oferuje dwa systemy biometryczne: rozpoznawanie twarzy opierające się o przednią kamerkę i skaner linii papilarnych. Pierwsze z rozwiązań działa poprawnie, jednak jest bardzo czułe na jakiekolwiek braki światła – w takiej sytuacji po prostu odmawia działania. Czytnik z kolei nie jest najszybszy i telefon potrzebuje chwili, aby podświetlić ekran po odblokowaniu (średnio dwie sekundy), jednak sama dokładność nie pozostawia nic do życzenia.

Jakość dźwięku

Pojedynczy głośnik nie wróży nic dobrego, szczególnie że mówimy tu o tanim smartfonie. W praktyce telefon gra słabo i nada się jedynie do posłuchania czegoś z YouTube, ale nie jest to coś, na czym można przyjemnie oglądać film. Na pocieszenie zostaje port audio jack 3,5 mm i jakość na słuchawkach jest już niezła.

Aparat

MyPhone Now eSIM oferuje standardowe wyposażenie fotograficzne. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat 13, 2 i 2 Mpix, z kolei przednia kamera to 8 Mpixx. Aplikacja aparatu jest bardzo przejrzysta, mamy tu nawet możliwość włączenia trybu 52 Mpix, HDR, trybu manualnego, tworzenia GIF-ów, filmów w zwolnionym tempie, więc samo oprogramowanie wypada świetnie.

Jeżeli jednak chodzi o jakość zdjęć, to moduł główny nie oferuje nic nadzwyczajnego. Owszem, telefon szybko rejestruje kolejne ujęcia, tryb HDR działa jak powinien, jednak już sama ostrość zdjęć czy odwzorowanie kolorów na nich pokazuje jasno, że mamy do czynienia z budżetowym urządzeniem. Sytuacji nie poprawiają dwa dodatkowe oczka po 2 Mpix, ale trudno było spodziewać się po nich czegokolwiek wyjątkowego. W nocy nie pomaga nawet tryb nocny i fotografie wychodzą wtedy słabo. Przednia kamerka z kolei wypada bardzo dobrze, a filmy, rejestrowane w maksymalnej rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę, są niezłe w dzień – w nocy po prostu telefon ma problem z ustawieniem ostrości i stabilizacją.















Bateria

4000 mAh przekłada się na satysfakcjonujące czasy pracy i telefon spokojnie wytrzymuje na jednym ładowaniu do dwóch dni pracy, kończąc je z wynikiem na włączonym ekranie około 6,5 – 7 godziny. Maksymalnie można osiągnąć do 9 godzin z korzystaniem wyłącznie z WiFi. Niestety, ładowanie od 0 do 100% zajmuje aż około 170 minut – szybkie ładowanie zdecydowanie by się tu przydało.

Podsumowanie

MyPhone Now eSIM to odpowiednia propozycja dla osób, które poszukują smartfona z eSIM lub modelu w miarę kompaktowego (na tle rywali) i ładnie wyglądającego. Ogólna wydajność, czas pracy, ekran czy jakość wykonania są dobre, jednak słabe multimedia i ograniczona szybkość pracy powodują, że w tej klasie cenowej są lepsze urządzenia, choć oczywiście warto rozważyć recenzowany sprzęt.

Alternatywy dla MyPhone Now eSIM:

Motorola Moto G8 Power – propozycja w tej samej cenie z ekranem Full HD, Snapdragonem 665 i baterią 5000 mAh,

Realme 7i – budżetowa propozycja od Realme, która stawia na efektowny wygląd,

Xiaomi Redmi 9 – model za 549 złotych z ekranem Full HD+ o przekątnej aż 6,53 cala.

Zalety:

efektowny wygląd,

Android bez zbędnych dodatków,

dostępność eSIM,

dostępny moduł NFC,

stabilne działanie.

Wady: